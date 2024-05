Funkel-Entscheidung beim 1. FC Kaiserslautern gefallen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Luciano Lima

Friedhelm Funkel führte den 1. FC Kaiserslautern zum Klassenerhalt

Knapp eine Woche nach dem vorzeitigen Klassenerhalt in der 2. Bundesliga ist beim 1. FC Kaiserslautern eine Entscheidung in der Personalie Friedhelm Funkel gefallen. Wie die Roten Teufel am Freitag mitteilten, wird der 70-jährige Trainer-Routinier nicht mit in die neue Saison gehen.

Über die Trennung nach weniger als einem halben Jahr im Amt wurde zuletzt bereits heftig spekuliert. Nun verkündete Funkel auch offiziell, dass er nach seinem getanen Dienst als "Feuerwehrmann" bei den Pfälzern den Cheftrainer-Posten wieder verlassen werde. Der ohnehin nur bis zum 30. Juni laufende Kontrakt wird demnach nicht verlängert.

"Wir haben unsere Ziele erreicht. Mit dem Pokalfinale in Berlin wartet zudem nochmal ein echtes Highlight auf uns, mit dem wir diese Saison beenden werden. Die letzten Wochen waren für mich aber auch sehr intensiv und emotional. Deshalb werde ich nach dieser Saison erstmal im Kreise meiner Familie und Freunde wieder zur Ruhe kommen und neue Kraft sammeln. Dem FCK wünsche ich für die Zukunft viel Erfolg und Kontinuität", meinte Funkel vor dem letzten Zweitliga-Spieltag am Sonntag, wenn Kaiserslautern zu Hause gegen die ebenfalls gerettete Eintracht aus Braunschweig antreten wird (ab 15:30 Uhr).

Der Trainer-Altmeister räumte zwar ein, ernsthaft darüber nachgedacht zu haben, "meine Zeit hier vielleicht noch ein wenig zu verlängern". Er fügte dann erklärend hinzu: "Aber ich habe dann in den vergangenen Wochen gemerkt, dass es viel Kraft gekostet hat. So ist dann die Entscheidung gereift."

Funkel führte Kaiserslautern zum Klassenerhalt

Friedhelm Funkel war im Februar dieses Jahres aus seinem Trainer-Ruhestand zurückgekehrt und hatte die Mannschaft vom gescheiterten Dimitrios Grammozis auf Platz 16 liegend übernommen. Mit vier Siegen und drei Remis in zwölf Spielen hatte er Kaiserslautern anschließend stabilisiert und zum Klassenerhalt geführt.

FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen betonet am Freitag, dass Funkel seine Trainer-Aufgaben in den vergangenen drei Monaten im Verein "überragend erfüllt" habe: "Er hat eine unglaubliche Ruhe in den Verein gebracht, die extrem wichtig für das Erreichen unserer Ziele war."

Auf dem Betzenberg verabschiedet sich Funkel am Sonntag zum letzten Spieltag in der 2. Bundesliga, ehe am darauffolgenden Samstag in Berlin gegen Leverkusen seine letzte Partie ansteht.