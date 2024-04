DFB verkündet Mwene-Sperre

IMAGO/HMB Media/Claus

Muss vorerst zusehen: Phillipp Mwene

Der FSV Mainz 05 muss im Kampf um den Klassenerhalt in der Bundesliga vorerst auf Phillipp Mwene verzichten.

Der österreichische Außenverteidiger ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für zwei Spiele gesperrt worden. Mwene kann somit erst wieder am letzten Spieltag beim VfL Wolfsburg (18. Mai, 15:30 Uhr/Sky) eingesetzt werden.

Mwene hatte am vergangenen Sonntag beim 1:1 in der Liga gegen den 1. FC Köln in der Nachspielzeit die Rote Karte gesehen. Beim 1. FC Heidenheim am Sonntag (19:30 Uhr/DAZN) und eine Woche später gegen Borussia Dortmund (11. Mai, 18:30 Uhr/Sky) ist der 30-Jährige nicht dabei.

Mainz ist mit 28 Punkten Tabellen-16., unter Trainer Bo Henriksen hat der FSV einen bemerkenswerten Aufschwung hingelegt.