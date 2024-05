Spektakuläre Spekulationen um Guardiola-Zukunft

IMAGO/Mark Cosgrove/News Images

Wo liegt Pep Guardiolas berufliche Zukunft?

In den letzten Tagen verdichteten sich die Anzeichen dafür, dass Pep Guardiolas Ära bei Manchester City im kommenden Jahr endet. Der nächste Trainer-Job des Spaniers soll angeblich bereits feststehen.

Das zumindest behauptet der spanische Sportjournalist David Sánchez beim Radiosender "Cadena Cope" unter Berufung auf namentlich nicht genannte Quellen. "Sobald sein Vertrag bei Manchester City endet, wird er eine Nationalmannschaft trainieren", sagte Sánchez. Dabei könne es sich nur um das englische Nationalteam handeln, so der Reporter weiter.

Er verwies auf Guardiolas inzwischen sehr enge Beziehung zu seiner langjährigen Wahlheimat. Der 53-Jährige pflege eine guten Umgang mit der britischen Presse und kenne auch viele Stars der Three Lions durch seine Tätigkeit bei ManCity aus dem Effeff. Mit seinem namhaften und mit vielen jungen und aufstrebenden Spielern besetzten Kader biete ihm das englische Team die ideale sportliche Herausforderung, erklärte Sánchez.

Zuvor hatte Transfer-Experte Fabrizio Romano in seiner "Caught Offside"-Kolumne das "Gefühl" geäußert, die kommende Saison könne Guardiolas letzte in Manchester sein. Garantiert sei sein Abgang aber noch nicht. "Es gibt noch ein Jahr, um eine Entscheidung zu treffen. Irgendwelche festen Vorhersagen zu machen, wäre nur ein Ratespiel und das mag ich nicht", so der bestens vernetzte Italiener.

Premier League: Pep Guardiola verewigt sich in den Rekordbüchern

Sollte Guardiola nach der kommenden Saison den Schlussstrich ziehen, wäre dies auf der einen Seite unerwartet, auf der anderen Seite aber auch nicht unbedingt überraschend. Mit ManCity hat der frühere Coach des FC Bayern jeden nur erdenklichen Titel gewonnen. Mit sechs Meisterschaften in den letzten sieben Jahren hat er sich zudem in den Rekordbüchern verewigt.

Zudem ließ Guardiola in der Vergangenheit immer wieder durchblicken, dass ihn auch ein Job bei einer Nationalmannschaft durchaus reizen würde - was wiederum für die England-These von Sánchez sprechen würde.

Klar ist allerdings auch: Sollte Guardiolas ManCity-Engagement tatsächlich enden, würden auch zahlreiche Top-Klubs die Fühler nach ihm ausstrecken.