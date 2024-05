Lewandowski beschert dem FC Bayern einen Millionen-Bonus

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

Ex-Bayern-Stürmer Lewandowski spielt seit Sommer 2022 für den FC Barcelona

Seit nunmehr zwei Jahren schnürt Robert Lewandowski seine Schuhe für den FC Barcelona. Trotzdem sorgt der Pole auch 2024 für Freude beim FC Bayern und an der Säbener Straße. Durch sein 25. Saisontor darf sich der deutsche Rekordmeister über eine Summe von über einer Million Euro freuen.

Im vorletzten Spiel der Saison erzielte Robert Lewandowski sein wettbewerbsübergreifend 25. Treffer. Das 1:0 beim 3:0-Sieg gegen Rayo Vallecano triggerte somit eine Klausel, die der FC Bayern beim Verkauf des Polen im Sommer 2022 mit dem FC Barcelona aushandelte.

Für jede Saison, in der der Top-Stürmer mindestens 25 Saisontore erzielt, fließen laut "Mundo Deportivo" 1,25 Millionen Euro in die bayerische Landeshauptstadt. Zuvor hatte bereits die spanische "as" berichtet, dass die Klausel bei den Katalanen für Kopfschmerzen sorgen würde, da der Verein jede Million für den anstehenden Transfersommer gebrauchen könne. In der "as" hieß es allerdings noch, dass der Bonus erst ab 26 Saisontoren fällig werden würde.

Lewandowski mit schwächster Saison seit Jahren

Aber: Weil Lewandowski in der Torschützenliste mittlerweile fünf Tore hinter Ex-Leipzig-Flop Alexander Sorloth liegt, dürfte für Barca keine weitere Bonuszahlung fällig werden. Hätte der 35-Jährige erneut die Torjägerkanone in Spanien gewonnen, wären dem Vernehmen nach weitere Prämien nach München gewandert.

Trotz seiner 25 Treffer in der aktuellen Spielzeit blickt Lewandowski auf die wohl schwächste Saison der letzten Jahre zurück. In der Liga gelangen ihm "nur" 18 Tore, einen schwächeren Wert erreichte er zuletzt 2014/15 - damals traf er in seiner ersten Saison beim FC Bayern 17 Mal.

Zuletzt gab es deswegen in den vergangenen Monaten immer wieder lose Gerüchte, nach denen die Katalanen dem Stürmer keine Steine in den Weg legen würden, wenn dieser den Klub verlassen wollen würde. Lewandowski selbst betonte zuletzt allerdings, dass er auch in der kommenden Saison für die "Blaugrana" auflaufen wolle.