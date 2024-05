Ex-Star überzeugt: Bayer Leverkusen holt das Triple

unknown

Ze Roberto (hier im Jahr 2019) kickte einst vier Jahre lang selbst für Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen holte Ze Roberto einst in die Fußball-Bundesliga. Bei der Werkself entwickelte sich der Brasilianer zu einem der besten Mittelfeldspieler der Liga, ehe er im Sommer 2002 zum FC Bayern wechselte. Der ehemalige Bayer-Star zeigte sich begeistert darüber, dass seinem Ex-Klub endlich die erste Meisterschaft geglückt ist.

Ze Roberto selbst blieb der Bundesliga-Titel mit Leverkusen in vier Jahren nicht vergönnt, unter anderem scheiterte er 2000 denkbar knapp am letzten Spieltag bei der legendären 0:2-Niederlage Leverkusens in Unterhaching.

Dass es nun endlich geklappt hat mit der ersten Meisterschaft der Leverkusener Vereinsgeschichte, gefiel dem mittlerweile 50-Jährigen außerordentlich: "Es gilt, sich für Leverkusen zu freuen. Und das kann man uneingeschränkt. Es sind historische Monate", meinte Ze Roberto im "kicker"-Interview.

Der ehemalige Stammspieler der Werkself zählte auf, was aus seiner Sicht die wichtigsten Erfolgsfaktoren in dieser Saison gewesen sind.

"Einer davon ist die hervorragende Arbeit des Trainers. Xabi Alonso hat eine geschlossene und taktisch gut organisierte Mannschaft zusammengestellt. Darüber hinaus hat der Verein kluge Neuverpflichtungen getätigt, schwächere Bereiche des Kaders verstärkt und so qualitativ den hochwertigen Kader noch verbessert", so der einstige Bundesliga-Akteur, der noch als Mittvierziger in der brasilianischen Meisterschaft aktiv war.

Vor allem die Neuverpflichtungen von Victor Boniface, Granit Xhaka und Alejandro Grimaldo hätten sich als absolute Volltreffer erwiesen, wie Ze Roberto betonte: "Allein diese Namen zeigen, wie gut gearbeitet wurde: Xhaka war uns allen schon seit einem Jahrzehnt bei Gladbach und Arsenal bekannt, aber Boniface hatte noch nicht so ein Curriculum. Wer kannte ihn schon vor ein, zwei, drei Jahren? Und Grimaldo wurde in Leverkusen zum spanischen Nationalspieler. Er ist momentan einer der besten Außenverteidiger der Welt, spielt eine großartige Saison mit Toren und Assists."

Ze Roberto glaubt an drei Titel für Bayer Leverkusen

Ze Roberto, der während seiner Zeit beim FC Bayern viermal deutscher Meister wurde, traut Bayer Leverkusen auch in der Europa League und im DFB-Pokal in dieser Woche den Titelgewinn zu.

Auf die Werkself wartet zunächst das Endspiel der Europa League am Mittwoch (21:00 Uhr/RTL) gegen Atalanta Bergamo, drei Tage später dann das Duell mit dem 1. FC Kaiserslautern im DFB-Pokal. Durch die Meisterschaft sei die Saison bereits gekrönt worden, "aber ein internationaler Titel würde noch mal über Deutschland hinaus anders wahrgenommen werden", sagte Ze Roberto: "Und auch wenn die Europa League nicht die Champions League ist: Aber es ist ein internationaler Wettbewerb mit viel Renommee."

Er traue seinem Ex-Klub im Saisonendspurt den ganz großen Wurf zu. Der ehemalige brasilianische Nationalspieler tippe "auf drei Kronen für Leverkusen, also auf das Triple".