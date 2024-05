Thon vor Pokalfinale: "Der FCK tut mir jetzt schon leid"

IMAGO/osnapix / Hirnschal

Mit Xabi Alonso kam der Erfolg nach Leverkusen

Ex-Weltmeister Olaf Thon hegt keinen Zweifel daran, dass Bayer Leverkusen nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte in dieser Woche auch die weiteren Titel in der Europa League und im DFB-Pokal wird folgen lassen.

Am kommenden Mittwochabend steht zunächst in Dublin das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo aus Italien an, ehe am Samstag dann das DFB-Pokal-Endspiel gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern stattfindet.

Für Ex-Nationalspieler Olaf Thon ist klar, dass die Werkself danach als Triple-Sieger feststeht: "Ich bin sicher, dass in dieser Woche zwei weitere Höhepunkte folgen werden. Auch Atalanta wird am Mittwoch nicht in der Lage sein, dieses Leverkusener Kollektiv aufzuhalten. Bayer holt sich auch die Europa-League-Trophäe. Leid tut mir aber jetzt schon vor allem der FCK", schrieb der 58-Jährige in seiner "kicker"-Kolumne.

Thon, der selbst mit dem FC Schalke zweimal den DFB-Pokal gewann (2001 und 2002), hält es für ausgeschlossen, dass die Roten Teufel, die in der 2. Bundesliga gerade so den Klassenerhalt geschafft hatten, im Finale von Berlin am Samstag (ab 20:00 Uhr) ernsthaft nach der Trophäe greifen können.

"Für den 1. FC Kaiserslautern ist das Erreichen des Pokalfinales ein herausragendes Ereignis, sportlich aber glaube ich, dass Friedhelm Funkel und seine Mannschaft keine Chance haben werden. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze? Das gilt für Samstag nicht. Alonso und sein Team werden dieses Gesetz aushebeln. Die Lauterer könnten nur ein Wunder vollbringen, wenn sie Leverkusen 90 Minuten unaufhörlich attackieren würden, aber das ist ein Ding der Unmöglichkeit", legte sich Thon fest.

Thon erinnert sich an Beginn des Leverkusener Märchens

Die Schalker Vereinslegende gratulierte Bayer Leverkusen zu einer überragenden Bundesliga-Saison und erinnerte sich noch genau an den Zeitpunkt, als der große Aufstieg der Rheinländer unter Cheftrainer Xabi Alonso seinen Anfang nahm.

"Er übernahm die Mannschaft im Oktober 2022, als Bayer noch hinter dem damaligen Tabellen-15. Schalke 04 stand. Xabi Alonso traf bei seinem Debüt ausgerechnet auf Schalke, Leverkusen fidelte meinen Heimatverein mit 4:0 weg. Für mich begann sein sagenhafter Weg als Bundesliga-Trainer genau an diesem Tag, der Meistertitel jetzt ist ein fantastischer Höhepunkt", so Thon.

Nach dem siebten Spieltag der Saison 2022/2023 hatte Leverkusen tatsächlich noch auf Platz 17 der Bundesliga-Tabelle gestanden, ehe der wundersame Aufstieg unter dem spanischen Star-Trainer begann.