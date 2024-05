Bericht: FC Bayern im Ouédraogo-Poker in "Pole Position"

IMAGO/Steinbrenner

Wechselt Assan Ouédraogo vom FC Schalke 04 zum FC Bayern?

Der FC Bayern führt offenbar den Transfer-Poker um Assan Ouédraogo an. Dem FC Schalke 04 winken gleich zwei positive Nachrichten.

Wie "Sky" berichtet, befindet sich der FC Bayern im Tauziehen um Ouédraogo in der "Pole Position". Der 18-Jährige soll aber noch keine finale Entscheidung getroffen haben.

Die Münchner wären wohl bereit, Ouédraogo im Fall einer Verpflichtung direkt zurück an den FC Schalke 04 zu verleihen. Der offensive Mittelfeldmann soll aktuell zu diesem Modell tendieren, um bei den Königsblauen noch eine Saison Spielpraxis zu sammeln.

RB Leipzig soll ebenfalls um Ouédraogo buhlen, will diesen aber offenbar direkt für die eigene Mannschaft einplanen.

"Sky" zufolge kann der Youngster bis zum 15. Juni aufgrund einer Ausstiegsklausel für eine Summe zwischen neun und zwölf Millionen wechseln. Die "tz" schrieb zuletzt von rund 15 Millionen Euro, die Champions-League-Teilnehmer für das S04-Juwel auf den Tisch legen müssten.

FC Schalke 04 winken zwei Vorteile

Für den FC Schalke 04 hätte ein Transfer mit dem FC Bayern voraussichtlich zwei Vorteile: Zum einen würde der Zweitligist wichtige Millionen-Einnahmen generieren. Zum anderen könnten die Schalker angeblich noch für eine weitere Spielzeit auf Ouédraogos Dienste zurückgreifen.

Der Mittelfeldspieler ist bereits seit seiner Jugend für den FC Schalke 04 tätig. Ouédraogo fehlte in der abgelaufenen Saison lange verletzungsbedingt.

S04-Legende Olaf Thon riet dem Eigengewächs zuletzt zu einem Verbleib in Gelsenkirchen. "Es ist immer schön, wenn so junge Spieler den Unterschied machen. Und Assan macht den Unterschied", sagte der 58-Jährige Mitte April im Gespräch mit der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".

"Ein weiteres Jahr zweite Liga würde für ihn Sinn ergeben", so die Empfehlung Thons. Der UEFA-Cup-Sieger von 1997 argumentierte weiter: "Hier könnte er mal eine volle Saison spielen, im Idealfall ohne Verletzung und sich danach in der Bundesliga versuchen. Das wäre für ihn ein logischer Schritt, in der 2. Liga könnte er sich noch einmal richtig nach vorne spielen. Ihm würde ich da locker eine Saison mit mehr als zehn Scorerpunkten zutrauen."