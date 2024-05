FC Bayern betroffen? Trainer-Hammer beim FC Chelsea

IMAGO/Dave Shopland/Shutterstock

Mauricio Pochettino könnte ein Thema beim FC Bayern werden

Der FC Chelsea und Teammanager Mauricio Pochettino gehen getrennte Wege, wie der Premier-League-Klub am Dienstagabend bekanntgab. Indirekt könnte auch der FC Bayern davon betroffen sein.

Pochettinos Abgang erfolgt laut Mitteilung der Blues in beidseitigem Einvernehmen. "Im Namen aller Mitarbeiter des FC Chelsea möchten wir Mauricio unseren Dank für seine Arbeit in dieser Saison aussprechen. Er ist an der Stamford Bridge jederzeit wieder willkommen und wir wünschen ihm alles Gute für seine weitere Trainerkarriere", werden die Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley zitiert.

Pochettino sagte: "Ich danke der Chelsea-Eigentümergruppe und den sportlichen Leitern für die Möglichkeit, Teil der Geschichte dieses Fußballvereins zu sein. Der Verein ist nun gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren in der Premier League und in Europa weiter voranzukommen."

Chelsea hatte in der abgelaufenen Saison unter Pochettinos Regie den sechsten Tabellenplatz und damit immerhin die Qualifikation für den internationalen Wettbewerb erreicht. 2022/2023 waren die Blues noch Tabellenzwölfter gewesen.

Wer den 52 Jahre alten Argentinier beerbt, ist noch offen. Wie der Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, hält Chelsea nun Ausschau nach einem jungen Übungsleiter.

FC Bayern: Auch Thomas Tuchel ein Thema beim FC Chelsea?

"Sky" vermeldete zuletzt jedoch, auch eine Rückkehr von Thomas Tuchel nach London sei eine Option. Lose Gespräche habe es schon gegeben.

Der 50-Jährige hatte den Klub bereits zwischen 2021 und 2022 betreut und die Champions League, den europäischen Super-Cup sowie die Klub-WM mit Chelsea gewonnen. Dann wurde er nach Differenzen mit den Besitzern um US-Milliardär Todd Boehly entlassen.

Der FC Bayern würde finanziell aber nicht von einem Tuchel-Comeback bei Chelsea profitieren. Trotz seines bis 2025 laufenden Vertrags darf er den deutschen Rekordmeister ablösefrei verlassen, hieß es zuletzt.

Spannend: "Sky"-Reporter Florian Plettenberg hatte gemutmaßt, Pochettino könnte seinerseits ein Thema beim FC Bayern werden, sollte er Chelsea verlassen. Dieser Fall ist nun eingetreten.