Darum droht dem BVB ein kniffliger Transfer-Sommer

Kann der BVB Ian Maatsen (l.) und Jadon Sancho (r.) halten?

Borussia Dortmund droht eine kniffliger Transfer-Sommer. Der Verbleib von zwei Leihgaben ist ungewiss. Auf gleich mehreren Positionen könnte es personelle Veränderungen geben. Auf die BVB-Verantwortlichen wartet jede Menge Arbeit. sport.de blickt auf die größten personellen Baustellen des Champions-League-Finalisten.

Millionen-Poker um Sancho und Maatsen steht bevor

Borussia Dortmund sind mit den Leihen von Jadon Sancho und Ian Maatsen im Januar zwei echte Glücksgriffe auf dem Transfermarkt gelungen. Beide Spieler sind unter Cheftrainer Edin Terzic gesetzt und haben großen Anteil am Einzug in das Champions-League-Finale. Kein Wunder, dass der BVB Sancho und Maatsen gerne langfristig halten will.

Doch das Vorhaben wird gewiss nicht einfach. Sancho besitzt bei Manchester United noch einen Vertrag bis 2026. Die Red Devils legten für den Flügelspieler vor drei Jahren rund 85 Millionen Euro auf den Tisch und wollen im Fall eines Verkaufs wohl einen Großteil der damaligen Ablöse zurück. Über die genaue Wunschsumme des englischen Rekordmeisters wird seit Wochen spekuliert. "The Sun" zufolge will ManUnited mindestens 75 Prozent des Betrags, den man im Sommer 2021 an den BVB zahlte.

Maatsen wäre ebenfalls kein Schnäppchen. Der Linksverteidiger hat dem Vernehmen nach eine Ausstiegsklausel in seinem Arbeitspapier beim FC Chelsea. Laut "Sky" könnte der 22-Jährige für rund 35 Millionen Euro wechseln. Borussia Dortmund möchte angeblich nur 25 Millionen Euro zahlen. Somit stehen auch in dieser Personalie komplizierte Verhandlungen bevor.

Umbruch in der BVB-Abwehr?

In der Innenverteidigung könnte es bei Borussia Dortmund im Sommer zu einem Umbruch kommen. Der Vertrag von Mats Hummels läuft aus. Ob der Routinier weitermacht, ist aktuell völlig ungewiss.

Im Fall von Niklas Süle (Vertrag bis 2026) stellt sich derweil die Frage, ob eine Fortsetzung der Zusammenarbeit für beide Seiten überhaupt Sinn ergibt. Der 28-Jährige ist hinter Hummels und Nico Schlotterbeck lediglich die Nummer drei in der Abwehrmitte. "Sky" bezeichnete Süle Anfang Mai als "Verkaufskandidaten".

Sollten Hummels und/oder Süle tatsächlich gehen, müsste folglich Ersatz her. Spekulationen über eine mögliche Verpflichtung von Virgil van Dijk (FC Liverpool) sind wohl in das Reich der Fabeln zu verweisen. Der BVB würde sich stattdessen aller Voraussicht nach um einen jüngeren und vor allem kostengünstigeren Innenverteidiger bemühen.

Neuer Rechtsverteidiger muss her

Auf der rechten Abwehrseite besteht nach den ablösefreien Abgängen von Mateu Morey und Marius Wolf definitiv Handlungsbedarf. Julian Ryerson ist gesetzt, ein Backup muss her.

Konkrete Namen für diese Stelle geistern aktuell noch nicht durch die Gazetten. Eine hohe Ablösesumme wird der BVB hier wohl nicht investieren. Für andere Positionen - Stichwort: Sancho und Maatsen - wird nämlich schon eine Stange Geld eingeplant.

Mittelfeld-Puzzle beim BVB geht weiter

Dortmunds Kaderplaner hatten im vergangenen Sommer die harte Aufgabe, Jude Bellingham (Real Madrid) zu ersetzen. Dass es keine Eins-zu-eins-Lösung gibt, war von Anfang an klar. Mit Felix Nmecha und Marcel Sabitzer wurden deshalb gleich zwei Neuzugänge für das zentrale Mittelfeld verpflichtet.

Für Nmecha läuft die Debütsaison beim BVB nicht nach Plan. Hüftprobleme zwangen den 23-Jährigen zwischenzeitlich fast vier Monate zum Zuschauen. Die erhoffte Sofort-Verstärkung ist Nmecha auch deshalb noch nicht. Sabitzer lässt seine spielerischen Qualitäten insbesondere in der Champions League immer wieder aufblitzen. Dem Österreicher fehlt wie fast allen Dortmundern jedoch die nötige Konstanz.

Salih Özcan (Vertrag bis 2026) hat dagegen eine kleinere Rolle inne, eine Trennung im Sommer scheint möglich. Der BVB beschäftigt sich währenddessen wohl mit der Verpflichtung eines neuen Mittelfeldmanns. Laut "Sky" ist Nationalspieler Pascal Groß ein Thema.

Alles neu hinter Füllkrug?

Niclas Füllkrug steht bei Edin Terzic als Mittelstürmer hoch im Kurs. Sébastien Haller sowie Youssoufa Moukoko (jeweils bis 2026 gebunden) bleibt dagegen die ungeliebte Backup-Rolle. "Sport Bild" zufolge sind die beiden Angreifer Abgangskandidaten. Zumal der BVB großes Interesse an Serhou Guirassy zeigen soll.

Wie "Bild" berichtet, kann der Torjäger den VfB Stuttgart aufgrund einer Ausstiegsklausel im Sommer für rund 18 Millionen Euro verlassen - angesichts von 30 Pflichtspieltreffern in der abgelaufenen Saison ein echtes Schnäppchen. Die Verpflichtung des 28-Jährigen soll beim BVB "Priorität" genießen, heißt es weiter.

Ein Fragezeichen steht indes noch hinter der sportlichen Zukunft von Donyell Malen. Der Niederländer wird immer wieder mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Eine heiße Spur gibt es momentan aber nicht. Sollte der beste BVB-Torjäger der abgelaufenen Bundesliga-Saison gehen, wäre zumindest finanzieller Spielraum für die vielen Transfer-Baustellen geschaffen.

Jannik Kube