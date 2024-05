Bayern-Talent Wanner vor nächster Leihe

IMAGO/Fabian Kleer

Bayern-Talent Wanner spielte zuletzt auf Leihbasis in Elversberg

Der FC Bayern könnte Top-Talent Paul Wanner nach seiner Leihe zum SV Elversberg in der kommenden Saison erneut verleihen. Einen ersten Interessenten soll es in Form der PSV Eindhoven bereits geben.

Sechs Tore und vier Vorlagen sammelte Paul Wanner während seinen 28 Einsätzen als Leihspieler für den SV Elversberg. Die erste Saison im Profi-Fußball war durchaus ein Erfolg für den 18-Jährigen.

Trotzdem muss das Offensivtalent wohl noch auf seine Chance in der ersten Mannschaft des FC Bayern warten. Der deutsche Rekordmeister strebt eine weitere Leihe des gebürtigen Österreichers an.

Holt Eindhoven den nächsten Bayern-Spieler?

Ein erster Interessent scheint bereits gefunden. Die PSV aus Eindhoven soll laut "Sky" Interesse an einer Leihe von Wanner haben. Mit dem niederländischen Meister hat der FC Bayern gute Erfahrungen gemacht.

In der abgelaufenen Saison spielte bereits Malik Tillman auf Leihbasis für Eindhoven, entwickelte ich in der Eredivisie prächtig und wurde letztendlich fest an die Niederländer verkauft - allerdings sicherten sich die Münchener eine Rückkaufklausel.

Für Wanner wäre der Schritt in die Niederlande der nächste Karriereschritt, der offensive Mittelfeldspieler gilt als absolutes Top-Talent. Im dicht besetzten Mittelfeld des FC Bayern dürften dennoch nur wenige Minuten für den 18-Jährigen übrigbleiben.

Auch eine Leihe innerhalb der Bundesliga soll laut dem "kicker" eine Möglichkeit sein. Einen möglichen Verein nennt das Fachblatt jedoch nicht.

Noch vor der kommenden Saison könnte Wanner sogar zum Nationalspieler werden. Weil er die deutsche und österreichische Staatsbürgerschaft besitzt, wird in Österreich über eine mögliche Nominierung für die EM spekuliert. Noch hat Wanner sich nicht offiziell für eine Nationalmannschaft entschieden.

Beim DFB durchlief er bisher alle U-Mannschaften.