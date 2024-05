Medien: BVB hat deutschen EM-Fahrer auf dem Zettel

IMAGO/Jan Huebner

Pascal Groß (M.) wird von mehreren Bundesliga-Klubs umworben

Auf der Suche nach einem neuen zentral-defensiven Mittelfeldspieler ist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund wohl einen deutschen EM-Fahrer ins Visier genommen. So zumindest heißt es in einem jüngsten Medienbericht.

Laut "Sky"-Informationen soll sich der BVB nämlich ernsthaft für Pascal Groß interessieren. Der 32-jährige Routinier wurde zuletzt von Bundestrainer Julian Nagelsmann für die bevorstehende Heim-EM (14. Juni bis 14. Juli) nominiert, steht damit vor dem größtem Ereignis seiner Profi-Karriere.

Im Trikot von Brighton & Hove Albion spielte Groß zuletzt eine sehr starke Saison in der englischen Premier League. Neben seinen größten Qualitäten als Zweikämpfer und Ballverteiler vor der Abwehrkette trat er in der abgelaufenen Spielzeit auch vor dem gegnerischen Tor häufig in Erscheinung.

In 36 Einsätzen für die Seagulls erzielte der gebürtige Mannheimer vier Treffer selbst, weitere zehn Tore bereitete er vor. Mit seinen 14 Scorerpunkten lag Groß mannschaftsintern auf dem ersten Platz und war unter Teammanager Roberto De Zerbi folgerichtig unumstrittener Stammspieler.

Groß-Zukunft wohl noch offen

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll es bei Borussia Dortmund allerdings keine einhellige Meinung darüber geben, ob Groß für die nächsten Jahre tatsächlich die richtige Personalie wäre. Die unterschiedlichen Auffassungen über den deutschen Nationalspieler hätten bis dato verhindert, dass die Schwarz-Gelben schon mit einer konkreten Offerte an Brighton & Hove herangetreten sind, wo Groß noch bis 2025 unter Vertrag steht.

Neben den Westfalen soll auch Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt weiterhin interessiert an dem England-Legionär sein. Groß steht bei den Hessen schon länger im Fokus des Interesses, im letzten Jahr hatte es sogar schon konkrete Gespräche zwischen den Beteiligten gegeben. Nun soll sich die Eintracht laut "Sky" wieder ernsthaft um einen Wechsel bemühen.

Noch soll völlig offen sein, wie die Causa Pascal Groß im Transfersommer enden wird. Auch ein Verbleib in Brighton sei für den EM-Fahrer weiterhin eine Option, steht er bei den Seagulls doch schon seit 2017 unter Vertrag.