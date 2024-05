Medien: Bayern erhält positives Signal von Trainerkandidat

IMAGO/Richard Sellers

Befindet sich angeblich in Gesprächen mit dem FC Bayern: Vincent Kompany

Der FC Bayern hat im Zuge seiner Trainersuche zahlreiche Absagen kassiert, nun soll ein Kandidat ein positives Signal von sich gegeben haben. Eine Verpflichtung käme dennoch sehr überraschend.

Läuft es nach den geplatzten Verpflichtungen von Top-Trainern wie Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick und letztlich auch Thomas Tuchel am Ende auf den ehemaligen HSV-Profi Vincent Kompany hinaus? Der einstige Abwehrstar aus Belgien wurde am Montag von "Sky" als nächster Trainerkandidat des FC Bayern vorgestellt, auch Insider Fabrizio Romano berichtete über entsprechende Überlegungen der Münchner Bosse. Es sollen sogar schon Gespräche geführt worden sein, heißt es.

Nun berichtet das englische Portal "talkSPORT": Der 38 Jahre alte Kompany könne sich einen Wechsel zum FC Bayern sehr gut vorstellen, er zeige Interesse an dem Job an der Säbener Straße. Nach den vielen Absagen anderer Trainer wäre dies unbestritten ein gutes Signal für die Entscheider um Sportvorstand Max Eberl.

Der einstige Weltklasse-Innenverteidiger, der nach seiner Zeit beim HSV mit Manchester City vier Mal Meister und zwei Mal Pokalsieger wurde, arbeitet seit zwei Jahren als Teammanager beim FC Burnley.

Kompany hat noch lange Vertrag in Burnley

Der Belgier hatte den Klub in seiner ersten Spielzeit aus der Zweitklassigkeit in die Premier League geführt, musste in der nun abgelaufenen Saison aber direkt wieder den Gang ins Unterhaus antreten. Mit nur fünf Siegen und insgesamt 24 Zählern belegte Burnley den 19. Platz in der Tabelle.

Geäußert hat sich Kompany zu den jüngsten Spekulationen über einen möglichen Wechsel zum FC Bayern bislang nicht.

Nachdem der Abstieg besiegelt war, hatte er allerdings keinerlei Zweifel daran aufkommen lassen, beim FC Burnley bleiben zu wollen.

"Wir halten nichts für selbstverständlich, die 2. Liga ist sehr hart, aber hoffentlich sind wir es, die am letzten Tag der nächsten Saison auf dem Platz feiern", mobilisierte er die Fans bereits mit Blick auf die kommende Saison.

Sein Vertrag am Turf Moor ist ohnehin noch langfristig bis 2028 datiert.