Bayern-Flucht? So plant Sacha Boey für den Sommer

IMAGO/Ulrich Wagner

Sacha Boey wurde beim FC Bayern bisher nicht glücklich

Dieser Transfer hat sich bislang noch überhaupt nicht gelohnt. Außer für den türkischen Top-Klub Galatasaray, der Sacha Boey im Januar dieses Jahres für 30 Millionen Euro an den FC Bayern verkaufte und satt abkassierte. Wie geht es weiter mit dem Rechtsverteidiger, der in München noch so gar nicht zum Zuge kam?

Geplant war ursprünglich, dass Sacha Boey auf der Rechtsverteidiger-Position eine Soforthilfe wird und sich in den kommenden Jahren als Stammspieler beim FC Bayern etablieren kann. Immerhin haben die Münchner dem 23-Jährigen einen langfristigen Vertrag bis 2028 gegeben und damit unterstrichen, dass der Klub fest mit Boey für die Zukunft plant.

Nach ersten Anlaufschwierigkeiten in dem neuen Verein sowie mehreren Muskelverletzungen fiel der Winter-Neuzugang dann praktisch die gesamte Rückrunde aus. Sacha Boey bestritt bis heute lediglich zwei Pflichtspiel-Einsätze für den FC Bayern, stand dabei nur 109 Spielminuten auf dem Feld.

Jüngst wurde bereits darüber spekuliert, dass der Defensivspieler schon nach einer erfolglosen Halbserie beim FC Bayern die Flucht aus München ergreifen und sich nach einem neuen Verein umschauen könnte.

Boey spielte erst einmal von Beginn an für den FC Bayern

Nach Informationen von "Sky"-Reporter Florian Plettenberg ist an diesen angeblichen Wechselgedanken aber nichts dran. Im Gegenteil: Boey will über den Sommer hinaus unbedingt beim FC Bayern bleiben und sich mit vollem Fokus auf die neue Saison vorbereiten.

Laut "Sky"-Infos arbeite der Franzose derzeit intensiv daran, wieder hundertprozentig fit zu werden, um sich dann neu aufzudrängen.

Sportlich hatte der Rechtsverteidiger enttäuscht, als er bei seinem bis dato einzigen Startelf-Einsatz in der Bundesliga sang- und klanglos mit den Münchnern bei Bayer Leverkusen unterging (0:3). Dabei wurde Boey auch noch vorzeitig ausgewechselt.

Abwanderungsgedanken soll die Winterverpflichtung demnach keine haben und auf seine erste richtige Vorbereitung an der Säbener Straße pochen.