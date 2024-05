FC Barcelona vor endgültiger Flick-Entscheidung

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Zieht es Hansi Flick zum FC Barcelona?

Nicht nur beim FC Bayern gingen die letzten Wochen mit Blick auf die Trainersuche turbulent zu. Auch beim FC Barcelona gab es zuletzt eine unvorhersehbare Wendung. Erneut ein Thema soll der immer wieder auch in München gehandelte Hansi Flick sein, eine Entscheidung wird in Kürze erwartet.

Barca-Klubpräsident Joan Laporta steht vor einer entscheidenden Woche, schreibt die Sportzeitung "Mundo Deportivo" aus Barcelona - an deren Ende wohl das endgültige Aus von Cheftrainer Xavi stehen könnte. In Spanien steht am kommenden Wochenende der letzte Spieltag an, mit dem die Saison für den FC Barcelona als Vizemeister und ohne einen Titel enden wird.

Laportas Tendenz gehe dem Bericht zufolge derzeit dahin, dass dann auch die Zusammenarbeit mit Barca-Ikone Xavi beendet wird. Der 44-Jährige stehe mit einem Bein vor der Entlassung, wenngleich ein abschließendes Gespräch mit Klub-Boss Laporta aussteht. Dieses soll nach dem Auswärtsspiel beim FC Sevilla (Sonntag, 17:00 Uhr) stattfinden.

Dass der Trainerposten in Barcelona überhaupt wieder ein Thema ist, ist die jüngste Entwicklung turbulenter Monate. Xavi hatte im Winter zunächst angekündigt, den Klub im Sommer verlassen zu wollen, um neue Impulse zuzulassen. Ende April, Barca hatte bis dato zwar unter anderem in Ex-Bundestrainer Hansi Flick zwar durchaus Optionen ausgemacht, aber noch keinen Nachfolger verkündet, vollzog der einstige Weltklasse-Mittelfeldspieler die Kehrtwende und verkündete seinen Verbleib.

Xavi, Flick oder Marquez: Wer ist Barca-Trainer in der nächsten Saison?

Doch nun könnten Xavi Aussagen zur Transfer-Politik auf die Füße fallen (die Aussagen sind oben im Video zu hören). Laporta soll über Xavis Aussagen nach Neuzugängen verärgert sein, weil dieser zuvor in einem persönlichen Gespräch sein Vertrauen in den aktuellen Kader ausgedrückt hatte.

Erste Option bei einem Xavi-Aus wäre laut "Mundo Deportivo" wohl der Mexikaner Rafael Marquez, der zurzeit die zweie Mannschaft trainiert und als Ex-Barca-Profi den Klub aus dem Effeff kenn. Doch auch Hansi Flick räumte die Zeitung weiter Chancen ein, da dessen Berater Pini Zahavi einen guten Austausch mit Joan Laporta pflege und angeblich auch die Zustimmung der Barca-Kabine hätte.

Das Portal "El Nacional" hatte den ehemaligen Bayern-Trainer, der zuletzt auch an der Säbener Straße gehandelt worden war, sogar als "Favoriten" bezeichnet.