Thomas Tuchel an der Säbener Straße "erwischt"

IMAGO/Thomas Voelker

Thomas Tuchel war gut ein Jahr Trainer des FC Bayern

Als Thomas Tuchel im März 2023 beim FC Bayern anheuerte, dürfte er wohl kaum geglaubt haben, dass er die Münchner bereits ein gutes Jahr später wieder verlassen wird. Doch genau das ist nun passiert. Am Dienstag wurde Tuchel dabei "erwischt", wie er die letzten Formalitäten regelte.

Zu einem Verbleib konnte der FC Bayern Thomas Tuchel nicht mehr überreden, nachdem die Münchner bereits im Februar bekanntgegeben hatten, dass sich die Wege in diesem Sommer vorzeitig trennen würden. Zwar versuchten die neuen Bosse um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund im Mai noch einmal alle Hebel in Bewegung zu setzen, doch Tuchel lehnte ab und wahrte seinen Stolz.

Also hieß es zuletzt Abschiednehmen. Am Sonntag war Tuchel dafür mit dem Rad zur Saison-Abschlussfeier des deutschen Fußball-Rekordmeisters, der in dieser Saison erstmals seit 2012 titellos blieb, gefahren und verbrachte laut Berichten mehr als vier Stunden im Münchner Edel-Restaurant Käfer, wo er nach "Bild"-Informationen einen Blumenstrauß und ein Trikot bekam, das von allen Spielern und Mitarbeitern unterschrieben war.

Am Ende des Sonntags entstand schließlich ein ikonisches Foto, das Tuchel zeigt, wie er auf seinem Mountainbike nach Hause radelt. Doch damit war der Abschied für den Coach noch nicht komplett vollzogen. Denn "Bild"-Fotografen fingen den 50-Jährigen ein, wie er zwei Tage später, am Dienstagvormittag, an der Säbener Straße vorfuhr - dieses Mal mit dem Auto.

"Erwischt" titelte das Boulevard-Blatt zu dem Foto, das Tuchel in seinem Dienstwagen zeigt, wie er gegen 10 Uhr in die Tiefgarage am Vereinsgelände fährt, um danach seine letzten Sachen einzupacken.

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern durch die Vordertür

Zahlreiche Kisten mit Tuchels Hab und Gut sollen im Kofferraum und auf dem Rücksitz des Elektro-SUVs verstaut worden sein.

Danach endete Tuchels Ära beim FC Bayern endgültig, jedenfalls mit Blick auf dessen persönliche Anwesenheit.

Wie "Sky" zuletzt berichtete, bekommen Tuchel und sein Trainer-Team noch bis zum 30.06.2025, also dem letzten Tag des regulären Vertragsendes, ihr Gehalt ausgezahlt. Ein Deal mit einem Volumen von mehr als zehn Millionen Euro, heißt es.

Selbst im Falle eines vorzeitigen Engagements bei einem anderen Klub, was laut "Sky" trotz der Vertragslage ablösefrei möglich sein soll, würden die Gelder demnach bis Sommer 2025 fließen.