Büskens bestätigt S04-Aus - und übt scharfe Kritik

IMAGO/Sportfoto Zink / Melanie Zink

Mike Büskens arbeitet nicht mehr länger für den FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 setzt Klub-Ikone Mike Büskens vor die Tür. Zuvor hatte Königsblau die Trennung von Gerald Asamoah bekannt gegeben. Geräuschlos geht der Abschied von Büskens nicht über die Bühne.

Zweitligist FC Schalke 04 setzt seine Aufräumarbeiten im Mitarbeiterstab fort. Wie Co-Trainer Mike Büskens am Dienstagmittag via Instagram selbst mitteilte, wird er seinen Posten zur kommenden Saison räumen müssen.

"Liebe Schalker, ich möchte euch eigentlich nur eins mitteilen: Ich werde in der kommenden Saison nicht mehr Co-Trainer der Profi-Mannschaft sein. Das teilte mir Matthias Tillmann (Vorstandsvorsitzender des FC Schalke 04, Anm. d. Red.) gestern in einem kurzen Gespräch mit", begann Büskens in dem Video. Das Gespräch sei "nach dem Mannschaftsbrunch" geführt worden, schrieb der 56-Jährige neben den Beitrag.

Büskens führte fort: "Ich für mich kann nur sagen, dass ich diesen Job geliebt und die Arbeit mit den jungen Spielern gerne gemacht habe." Der einstige Eurofighter hatte vor allem mit Talenten aus der Knappenschmiede zusammengearbeitet und diese an die Profi-Mannschaft geführt.

FC Schalke 04: Mike Büskens übt Kritik an der S04-Führung

"Buyo" übte zugleich Kritik an der Art und Weise, wie mit ihm im Klub von Seiten der Führung umgegangen wurde: "Leider war es mir nicht vergönnt, das habe ich gestern in diesem Gespräch gesagt, mich von euch im Rahmen eines Spiels zu verabschieden. Vielleicht gegen Hansa Rostock oder in Fürth, weil ich glaube, dass die Entscheidung schon viel früher gefallen ist und nicht erst in den letzten zwei Tagen."

Der langjährige Schalker ergänzte: "Ich werde alle vermissen, die Königsblau im Herzen tragen. Ich habe immer versucht mit dem nötigen Respekt, der Empathie und Demut unsere Schalker Werte zu leben. Ich möchte mich bei Karel (Geraerts, Anm. d. Red.) und seinen Vorgängern, allen Staffmitgliedern und Mitarbeitern des Vereins bedanken, die mit mir vertrauensvoll zusammengearbeitet haben und wünsche den neuen Entscheidern viel Erfolg."

Mike Büskens spielte selbst zwischen 1992 und 2005 für den Revierklub, anschließend begann er seine Trainerlaufbahn in Gelsenkirchen. Nach Stationen in Fürth, Düsseldorf, Wien sowie beim DFB kehrte er 2019 zum FC Schalke 04 zurück. Wie es mit Büskens nun weitergeht, ist unklar. "Man sieht sich auf den Straßen in Gelsenkirchen", schrieb er seinen Instagram-Followern.