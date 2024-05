Nächster Topklub steigt in Guirassy-Poker ein

IMAGO/Alexander Keppler

Serhou Guirassy wird den VfB Stuttgart wohl verlassen

Im Werben um VfB-Torjäger Serhou Guirassy hat der BVB offenbar ernstzunehmende Konkurrenz bekommen. Angeblich ist neben den Dortmundern auch ein spanischer Spitzenklub am 28-Jährigen interessiert.

Noch hat der VfB Stuttgart die Hoffnungen auf einen Verbleib von Serhou Guirassy nicht aufgegeben, angesichts der geringen vertraglich verankerten Ausstiegsklausel und des großen Interesses anderer Klubs scheint ein Abgang des Torjägers aber nahezu unausweichlich.

Der BVB soll einer der Klubs sein, die sich in diesen Tagen besonders intensiv um Guirassy bemühen. Laut Transfer-Insider Matteo Moretto sind die Dortmunder aber nicht die einzigen, die um die Unterschrift des Guineers buhlen.

Topklub konkurriert mit dem BVB

Der Journalist berichtete am Montag auf der Kurznachrichtenplattform X, dass sich auch der spanische Champions-League-Teilnehmer Atlético Madrid in den Poker um Guirassy eingeschaltet hat. Die Atlético-Bosse haben sich seinen Informationen zufolge nach Guirassy "erkundigt", schrieb er. Was das genau bedeutet, ist jedoch nicht klar.

Der BVB soll hingegen schon einen Schritt weiter sein. "Sport1" berichtete vor wenigen Tagen von bereits geführten Gesprächen zwischen dem Guirassy-Lager und den Dortmundern. Eine Einigung wurde dabei jedoch noch nicht erzielt.

Guirassy vermeidet Bekenntnis zum VfB Stuttgart

Neben dem BVB und Atlético wird der Top-Stürmer auch bei einigen Premier-League-Klubs gehandelt. Höchst attraktiv macht ihn auch dort seine vergleichsweise moderate Ablösesumme. Diese liegt knapp unter 20 Millionen Euro. Für die heutigen Verhältnisse beinahe schon ein Schnäppchen.

Unklar ist, wie Guirassy selbst seine Situation derzeit bewertet. Auf die "Bild"-Nachfrage, ob er auch in der kommenden Saison noch das Trikot der Schwaben tragen werde, antwortete er am Wochenende mit einem vielsagenden "vielleicht". Damit bestätigte er immerhin, dass der Poker um seine Zukunft in vollem Gange ist.