Bedient sich der BVB beim FC Barcelona?

IMAGO

Brian Farinas soll das Interesse des BVB geweckt haben

Auf der ständigen Suche nach vielversprechenden Talenten ist Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund offenbar auf Brian Farinas vom FC Barcelona aufmerksam geworden.

Wie das Portal "CaughtOffside" berichtet, strecke der BVB die Fühler nach dem zentralen Mittelfeldspieler aus.

Allerdings habe auch der FC Arsenal aus der englischen Premier League ein Auge auf den zentralen Mittelfeldspieler geworfen. Die Gunners haben sich demnach sogar schon Informationen über Farinas eingeholt und sich nach dessen Verfügbarkeit erkundigt.

Farinas' Vertrag beim FC Barcelona ist noch bis 2025 datiert. Sollte sich der Youngster gegen eine Verlängerung entscheiden, steht im Sommer wohl ein Verkauf an.

Der junge Spanier stammt aus der Jugendabteilung der Katalanen. Ein Pflichtspiel für die Profis durfte er allerdings noch nicht absolvieren.

In dieser Saison kommt Farinas in Barcas U19 zum Einsatz. In der Youth League absolvierte er fünf Spiele.

Um Farinas einen Verbleib in Spanien schmackhaft zu machen, will Cheftrainer Xavi das Mittelfeld-Juwel dem Bericht zufolge zu den Profis hochziehen. Der Coach, der seine Tätigkeit überraschend doch fortsetzt, gilt als großer Fan des U19-Spielers.

Viel Konkurrenz beim FC Barcelona

Auf seiner Position wäre ein Durchbruch beim FC Barcelona allerdings extrem schwierig. Mit Gavi, Pedri, Frenkie de Jong, İlkay Gündogan, Sergi Roberto und Fermín López sind die Spanier im zentralen Mittelfeld ausgezeichnet besetzt.

Aus der Jugend drängen außerdem U17-Weltmeister Noah Darvich, Aleix Garido oder Pau Prim auf ihre Chance im spanischen Oberhaus.

Bei Borussia Dortmund wäre Farinas wohl zunächst auch für die Jugendabteilung eingeplant. Über Einsätze in der U19 Bundesliga oder bei der Reservemannschaft in der 3. Liga könnte das Talent langsam an die Bundesliga-Mannschaft herangeführt werden.