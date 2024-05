Gesamtvermögen von Harry Kane enthüllt

IMAGO/Ulmer

Harry Kane schlug in seiner ersten Saison beim FC Bayern voll ein

Harry Kane gehört nicht nur zu den besten britischen Fußballern, sondern auch zu den wohlhabendsten. Der Stürmer-Star des FC Bayern landete in der nun von der "Sunday Times" veröffentlichten Vermögens-Rangliste weit vorne.

Ganz an die Spitze von Großbritanniens "Rich List" schafft es Harry Kane nicht. Dort tummeln sich die üblichen Verdächtigen: Immobilien-Mogule, Öl-Magnaten, führende Köpfe aus der Finanzbranche sowie etwas weiter hinten Popstars und bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen. Ihre Vermögen belaufen sich laut "Times"-Angaben auf mehrere Milliarden bzw. mehrere Hundert Millionen Pfund.

Der wohlhabendste britische Sportler taucht "erst" auf Platz 350 der nun veröffentlichten Rangliste auf. Sein Name: Lewis Hamilton. Der Formel-1-Star darf demnach ein Vermögen in Höhe von 350 Millionen Euro sein Eigen nennen. Damit ist der Mercedes-Fahrer der reichste Sportler Großbritanniens. In Hamiltons Windschatten folgen einige weitere Sportgrößen, wie etwa Golf-Star Rory McIlroy (225 Millionen Pfund).

Bayern-Star ist reichster Fußballer der Insel

Reichster Fußballer in der Liste ist Harry Kane. Der Stürmerstar des FC Bayern bringt es laut "Times-"Angaben auf ein Gesamtvermögen in Höhe von 76 Millionen Pfund. Noch im letzten Jahr zeigte sein Konto-Stand der Zeitung zufolge "nur" 51 Millionen Pfund an.

Grund für den Satz nach vorne ist nicht etwa Kanes Gehalt, sondern seine Geschäfte außerhalb des Fußballs. Der 30-Jährige hat sich im Laufe der Jahre ein zweites Standbein auf dem Immobilienmarkt aufgebaut. Noch im Februar 2023 berichtete die "Sun" hier von einem Gesamtwert in Höhe von 13,1 Millionen Pfund.

Es heißt, dass Kane bereits vor einigen Jahren eine Firma namens "Edward James Investments" gründete und diese nun mit Hilfe seiner Eltern und seines Bruders Charlie führt. Ganz offenkundig ein hochprofitables Geschäfte, das den Engländer von den wesentlichen Dingen auf dem Fußballplatz aber nicht ablenkt.