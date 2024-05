Guirassy zum BVB? "Anzeichen verdichten sich"

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Serhou Guirassy ist begehrt

Serhou Guirassy hat sich nach seiner Bilderbuch-Saison mit dem VfB Stuttgart (26 Ligatreffer) in ganz Europa in den Fokus gespielt. Mehrere europäische Top-Teams sollen Interesse haben. Auch in der Bundesliga weckt der Angreifer Begehrlichkeiten. Einem Bericht zufolge wird ein Transfer zu Borussia Dortmund wahrscheinlicher.

Borussia Dortmund will sich im Sommer auf der Stürmerposition verstärken. Die Offensivkräfte Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko gelten als Abgangskandidaten.

Nach Informationen des TV-Senders "Sport 1" steht Serhou Guirassy bei der Stürmersuche des BVB ganz oben auf der Liste. Klub und Spielerseite führen bereits Gespräche, heißt es weiter. "Die Anzeichen auf einen Wechsel verdichten sich", schreibt "Sport 1" und beruft sich auf eigene Informationen.

Wie teuer Guirassy für die Schwarz-Gelben werden würde, deckte vor wenigen Tagen bereits die "Bild" auf:

Guirassy hat dem Zeitungsbericht zufolge zwar noch einen laufenden Vertrag bis 2026 beim VfB Stuttgart, besitzt allerdings eine Ausstiegsklausel. Demnach könnte der BVB den VfB-Knipser schon für 18 Millionen Euro Ablöse verpflichten. So zumindest soll es in dem entsprechenden Vertragspassus stehen.

Die "L'Equipe" berichtete jüngst, dass der BVB auch Interesse an Randal Kolo Muani von Paris Saint-Germain habe. Der Ex-Frankfurter, der im vergangenen Sommer für 95 Millionen Euro nach Frankreich gewechselt war, wäre für die Dortmunder aber wohl deutlicher teurer als Guirassy.

Mislintat als entscheidender Faktor?

Ein Faktor für einen möglichen Wechsel ins Ruhrgebiet könnte Sven Mislintat werden. Der neue technische Direktor bei Borussia Dortmund arbeitete von 2019 bis 2022 als Sportdirektor für den VfB Stuttgart und fädelte einst die Verpflichtung von Guirassy bei den Schwaben ein. Der Kontakt zwischen den beiden sei da, die Verbindung gut, so "Sport 1".

In Sachen Gehalt könnte Guirassy bei BVB einen echten Satz machen und den womöglich größten Vertrag seiner Profi-Karriere unterschreiben. Der "Bild" zufolge winkt dem Torjäger nämlich ein Jahresgehalt von bis zu neun Millionen Euro, sollte er sich für die Dortmunder entscheiden.

Beim derzeitigen Tabellendritten aus Stuttgart besteht weiterhin die Hoffnung, den treffsichersten Angreifer der laufenden Saison noch mindestens ein weiteres Jahr halten zu können - auch dank der gelungenen Champions-League-Qualifikation.

Eine endgültige Entscheidung in der Causa Guirassy wird aber nicht mehr für die am Samstag endende Bundesliga-Saison erwartet.