Sané über Kompany: "Wenn er das gut eintrichtert ..."

IMAGO/Sebastian Räppold/Matthias Koch

DFB-Profi Leroy Sané freut sich auf die Ankunft von Vincent Kompany beim FC Bayern

Bei Manchester City hat Leroy Sané einst mit Vincent Kompany zusammengespielt. Dass der neue Chefcoach des FC Bayern eines Tages Trainer werden würde, war dem deutschen Nationalspieler schon frühzeitig klar.

Leroy Sané wusste schon länger, dass sein einstiger ManCity-Kollege eine Trainer-Laufbahn einschlagen wird. "Von der Art und Weise, wie er als Spieler war schon, er hat es auch schnell kommuniziert. Schon als ich mit ihm zusammengespielt habe, saß er an seinem Laptop und da hat er sich so Spiele angeschaut. Daher wusste ich das damals schon", erzählte der 28-Jährige im EM-Quartier der deutschen Nationalmannschaft.

Kompany war nach seiner Karriere bei Manchester City zu seinem Heimatklub RSC Anderlecht zurückgekehrt, wo er zunächst als Spielertrainer und dann als Chefcoach arbeitete. Vor zwei Jahren wechselte er dann zum englischen Verein FC Burnley, den er auf Anhieb in die Premier League führte. In der abgelaufenen Saison stieg er allerdings direkt wieder ab.

Doch Sané hält den Belgier trotz der geringen Erfahrung als Trainer geeignet für den Job beim FC Bayern: "Charakterlich vom Typ her, er will vorangehen, er ist ein absoluter Leader. So war er auch auf dem Platz als Spieler. Das erwartet er auch so quasi oder hat es damals von seinen Mitspielern erwartet und jetzt auch von seinen Spielern erwartet er genau dasselbe."

FC Bayern: "Schnelles Telefonat" zwischen Sané und Kompany

Es sei zu erwarten, dass Kompany dominanten, "schnellen und guten Fußball" spielen lassen will: "Wenn er das gut eintrichtert bei uns, wird das sehr gut klappen." Sané blickt der Zusammenarbeit mit Vorfreude entgegen: "Es freut mich riesig, dass er bei einem Topklub Trainer sein darf und dass ich da mit drin bin in der Mannschaft und wir uns wieder sehen."

Ausgetauscht hat sich der Münchner Flügelspieler mit seinem neuen Trainer bislang nur kurz.

"Wir hatten eigentlich nur ein kurzes schnelles Telefonat. Ich habe ihn beglückwünscht, ich habe ihm gesagt, ich freue mich drauf. Wir haben eigentlich nur kurz gequatscht, wie es einander geht, ein kurzes Updaten erhalten", sagte Sané, der sich mit der deutschen Nationalmannschaft am Freitag gegen Griechenland (20:45 Uhr, RTL) auf die EM vorbereitet.