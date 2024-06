Medien: Bayern-Star bei Topklub "hoch im Kurs"

IMAGO/Mladen Lackovic

Verliert der FC Bayern einen Innenverteidiger?

Das Transfer-Karussell nimmt in diesen Tagen Fahrt auf - und der FC Bayern ist mittendrin. An der Säbener Straße wird in den nächsten Wochen mit viel Bewegung gerechnet. Der Kader soll massiv verändert werden. In diesem Zuge könnte es einen der Münchner Innenverteidiger zu einem Topklub ziehen.

Das Abwehrzentrum wurde von den Verantwortlichen des FC Bayern schon vor einiger Zeit als Baustelle ausgemacht. Das aus guten Gründen, denn weder Dayot Upamecano noch Min-jae Kim zeigten in der vergangenen Saison die Leistungen, die man von ihnen erwartet hatte. Ob und wie es für sie in München weitergeht, ist Stand heute noch offen.

Einem "tz"-Bericht zufolge mangelt es nicht an potenziellen Abnehmern. Im Fall von Kim etwa soll Juventus Turin seine Finger im Spiel haben. Dort stehe der Südkoreaner "hoch im Kurs", schreibt die Zeitung von möglichen Avancen des italienischen Rekordmeisters, bei dem ähnlich aufgeräumt wird wie in München.

Wie plant der FC Bayern im Abwehrzentrum?

Durchaus pikant: Sollte Kim tatsächlich zu Juve wechseln, könnte er dort erneut auf Thomas Tuchel treffen. Erst in dieser Woche kamen Gerüchte auf, nach denen der Trainer bei den Bianconeri als Allegri-Nachfolger in Betracht gezogen wird. Wie Kim diese Perspektive gefällt, kann nur spekuliert werden. Fakt ist, dass er beim FC Bayern unter Tuchel nicht den leichtesten Stand hatte.

Noch völlig unklar ist, wie und ob Vincent Kompany mit Kim plant. Der Belgier soll in erster Linie ein großer Fan der Spielweise Upamecanos sein. Der Franzose liebäugelt allerdings mit einem Wechsel in die Premier League. Und Kim? Der möchte seine Karriere der "tz" zufolge am liebsten in München fortsetzen. Gleiches gilt übrigens auch für Matthijs de Ligt.

Gleichwohl soll sich der FC Bayern schon intensiv um eine Verpflichtung von Jonathan Tah bemühen. Er wäre neben den Genannten und Eric Dier dann allerdings schon der fünfte Innenverteidiger im Aufgebot. Dass der FC Bayern so aufgestellt in die Saison geht, ist nur schwer vorstellbar.