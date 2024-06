FC Ingolstadt setzt weiter auf Trainerin Wittmann

IMAGO/Stefan Bösl

Sabrina Wittmann bleibt Trainerin des FC Ingolstadt

Sabrina Wittmann bleibt Trainerin des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt. Das gaben die Schanzer am Mittwoch bekannt. Die 32-Jährige, die Anfang Mai vorerst auf Interimsbasis zur ersten Cheftrainerin im deutschen Männer-Fußball ernannt wurde, bleibt im Amt.

Die Entscheidung kommt nicht wirklich überraschend. Unter Wittmann, die den Platz auf der FCI-Bank von Michael Köllner übernommen hatte, holten die Ingolstädter fünf Punkte aus drei Drittliga-Partien, darunter beim 6:1 gegen den VfB Lübeck den höchsten Sieg der abgelaufenen Saison. Zudem gewann man erstmals in der Vereinsgeschichte den bayerischen Landespokal.

"Sabrina Wittmann hat in ihrer bisherigen Zeit auf der Schanz eindrucksvoll bewiesen, dass sie nicht nur die Fähigkeit besitzt, junge Spieler zu fördern, sondern auch Mannschaften nachhaltig zu entwickeln, deren volles Potenzial auszuschöpfen und zum Erfolg zu führen. Dies hat sie über Jahre hinweg sowohl im Nachwuchs wie auch zuletzt bei den Profis eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Dafür bedarf es neben einer hohen inhaltlichen Qualität, einer konsequent gelebten Leistungskultur auch einer stark ausgeprägten Führungskompetenz. Aufgrund dieser Eigenschaften und ihrer extrem hohen Identifikation zum FC Ingolstadt 04 sind wir der vollen Überzeugung, dass sie die Richtige ist, um gemeinsam mit ihr die gesteckten Ziele zu erreichen", begründet Geschäftsführer Dietmar Beiersdorfer die Entscheidung für die Trainerin auf "fcingolstadt.de".

"Ich bin unheimlich stolz und dankbar"

Auch Wittmann kommt in der offiziellen Mitteilung des Klubs zu Wort: "Als ich im Mai die erste Mannschaft interimsmäßig übernommen habe, hatte ich für mich gehofft, dass es nicht bloß ein kurzes Abenteuer bleibt. Mit jedem Moment, den ich anschließend mit der Mannschaft verbracht habe, wurde dieser Wunsch, langfristig in dieser Position bleiben zu dürfen, stärker. Ich bin unheimlich stolz und dankbar, dass diese Reise, die wir begonnen haben, nun fortgesetzt wird und mir Didi Beiersdorfer und Ivo Grlic weiter vertrauen", so Sabrina Wittmann.

Wittmann ist seit 2017 im Juniorenbereich des FC Ingolstadt tätig, seit 2021 trainiert sie die U19 der Schanzer, die sie zur Vizemeisterschaft führte.

Im deutschen Profi-Fußball war Marie-Louise Eta (Co-Trainerin Union Berlin) bis zum Aufstieg von Wittmann das derzeit einzige weibliche Mitglied in einem Trainerstab. Eta vertrat Ex-Union-Cheftrainer Nenad Bjelica während dessen Drei-Spiele-Sperre im Frühjahr auch an der Seitenlinie.