Enthüllt: Fünf DFB-Stars müssen um EM bangen

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Wunderl

Chris Führich vom VfB Stuttgart und Co. müssen angeblich um die EM bangen

Noch bevor am Freitagabend (20:45 Uhr) in Mönchengladbach der letzte Härtetest der deutschen Fußball-Nationalmannschaft vor dem Beginn der Europameisterschaft 2024 am 14. Juni steigt, will Bundestrainer Julian Nagelsmann verkünden, welcher Spieler des vorläufigen Aufgebots den Sprung in den finalen Kader verpasst. Laut "Sky" müssen gleich fünf Akteure bangen.

Lässt man die U21-Trainingsverstärkunen Rocco Reitz und Brajan Gruda außen vor, letzterer musste am Mittwoch ohnehin verletzt aus dem Trainingslager des DFB-Teams in Herzogenaurach abreisen, muss Bundestrainer Julian Nagelsmann bis Freitagmittag noch einen Spieler aus seinem vorläufigen EM-Aufgebot streichen. Nun kam ans Licht, wen es treffen könnte.

Robin Koch von Eintracht Frankfurt, Maximilian Beier von der TSG 1899 Hoffenheim, David Raum von RB Leipzig, Chris Führich vom VfB Stuttgart und Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern müssen "Sky" zufolge um die EM-Teilnahme bangen.

Die UEFA verlangt die finalen Kader bis zum 07. Juni um 23:59 Uhr, sollte sich ein Spieler nach dieser Frist verletzten, sind Nachnominierungen möglich. Maximal dürfen 26 Akteure ihre Farben bei der EM vertreten.

Nagelsmann hatte bislang lediglich sicher bestätigt, dass alle vier berufenen Torhüter Manuel Neuer (FC Bayern), Marc-André ter Stegen (FC Barcelona), Alexander Nübel (VfB Stuttgart) und Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim) ihr Ticket sicher haben.

Senkrechtstarter des FC Bayern wackelt auch

An zahlreichen anderen Stars des Teams dürfte es ebenfalls keine Zweifel geben. Beim Quintett, das angeblich zittern muss, handelt es sich mehrheitlich um Spieler, die noch wenig Erfahrung im DFB-Dress haben. Einzig Raums Vita zieren bereits 20 Länderspiele.

Die größte Überraschung wäre aber wohl dennoch eine Nichtberücksichtigung von Pavlovic. Der Senkrechtstarter des FC Bayern absolvierte beim 0:0 gegen die Ukraine unlängst sein erstes Länderspiel, hinterließ dabei einen soliden Eindruck. Selbiges gilt für Führich (4 Länderspiele) und Beier, der gegen die Ukraine ebenfalls debütierte.

Als wahrscheinlichster Streichkandidat gilt schon länger Koch. Der Innenverteidiger hat auf seiner Position reichlich und äußerst prominente Konkurrenz.