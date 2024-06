Pavlovic stellt klar: "Ich wollte nie wechseln"

IMAGO/Ulmer

Aleksandar Pavlovic wollte den FC Bayern nie verlassen

Aleksandar Pavlovic gehört zu den Senkrechtstartern der Bundesliga-Saison 2023/24. Ende Oktober 2023 debütierte der 20-Jährige im Profi-Team des FC Bayern, acht Monate später hat der Mittelfeldspieler sein erstes A-Länderspiel für Deutschland in den Knochen und darf auf eine Teilnahme an der Fußball-Europameisterschaft hoffen. Nun hat der gebürtige Münchner enthüllt, dass sein Weg nicht immer so steil bergauf ging, er Bayern aber nie verlassen wollte.

Gerade in der U15 hatte das Eigengewächs des FC Bayern Probleme. Das gab Aleksandar Pavlovic im Interview mit "Sky" zu Protokoll.

"Damals war ich der Kleinste im Team - fußballerisch zwar top, aber körperlich schwach. Ich saß oft auf der Bank. Ich wollte es aber immer bei Bayern packen und nicht woanders hin. Mein Motto: Alles geben, kämpfen, hart arbeiten und dann kommt alles so, wie es kommen muss."

Konkret damit konfrontiert, dass es heiße, er habe zu Nachwuchszeiten mehrfach mit einem Abschied aus der bayerischen Landeshauptstadt geliebäugelt, erklärte der Youngster eindeutig: "Ich wollte nie wechseln."

Pavlovic großer Fan des FC Bayern

Die abgelaufene Saison hat bewiesen, dass Pavlovic gut daran getan hat, dem deutschen Rekordmeister treu zu bleiben, selbst ein Mitwirken bei der Fußball-EM in Deutschland ist zum Greifen nah. Auch wenn der zentrale Mittelfeldspieler laut "Sky" einer von fünf Spielern im vorläufigen Kader ist, die noch bangen müssen.

Sicher dabei dürfte hingegen Bayern-Urgestein Thomas Müller sein. Ein Spieler, von dem Pavlovic in höchsten Tönen spricht.

"Eine Legende und ein supercooler Typ, der immer ein offenes Ohr für mich hat, mich coacht, mir Tipps gibt", schwärmt Pavlovic vom FCB-Urgestein. Damit aber nicht genug. Das Toptalent kann sich sogar vorstellen, in die Fußstapfen des 34-Jährigen zu treten und seine gesamte Karriere beim FC Bayern zu verbringen, schließlich sei er "großer Bayern-Fan".