Das soll Tah beim FC Bayern kassieren

IMAGO/Julien Becker

Wechselt Jonathan Tah von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Jonathan Tah vom amtierenden deutschen Meister Bayer Leverkusen gilt seit Wochen als potenzieller Neuzugang des FC Bayern, der mit dem deutschen Nationalspieler angeblich seine Defensive aufpolieren will. Neueste Infos legen nah, dass der Deal bereits konkrete Formen angenommen hat.

Im Podcast "Bayern Insider" nehmen "Bild"-Fußballchef Christian Falk und Reporter Tobias Altschäffl den Poker genauer unter die Lupe. Dabei wartet das Duo sogar mit konkreten Zahlen auf.

Der FC Bayern will Jonathan Tah "unbedingt", der Verteidiger von Bayer Leverkusen stehe ganz oben auf der Liste des deutschen Fußball-Rekordmeisters, befeuern Falk und Altschäffl zuerst die Gerüchte um ein Interesse der Münchner.

Dann kursieren sogar grundlegende Zahlen: Demnach soll man Tah ein Jahresgehalt von rund neun Millionen Euro bieten, weitere drei Millionen Euro könnten als Bonuszahlungen hinzukommen.

Tah selbst hat sich zuletzt übrigens bereits zum vermeintlichen Interesse geäußert: "Ich habe schon viel darüber gelesen. Ich freue mich, dass ich mit einem solchen Verein in Verbindung gebracht werde. Am Ende werden wir sehen", sagte der 28-Jährige im EM-Camp der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in einem "Sky"-Interview.

Wechsel zum FC Bayern? Tah wird sich zeitnah entscheiden

Leverkusen habe zudem klar kommuniziert, "dass ich entweder meinen Vertrag verlängere oder dass ich gehen soll, weil der Verein nicht in die Situation kommen soll, dass ein Spieler ablösefrei wechselt. Das kann ich auch voll und ganz nachvollziehen. Vor dieser Entscheidung stehe ich und ich werde sie zeitnah treffen." Worte, die alles andere als ein Dementi darstellen.

Sollte Tah am Ende doch nicht in der bayerischen Landeshauptstadt landen, sollen die Bosse an der Säbener Straße übrigens schon eine Alternative ins Auge gefasst haben: Oumar Solet von RB Salzburg, das bestätigen Falk und Altschäffl.