FC-Hoffnungsträger fällt verletzt aus

IMAGO/54 / Felix Koenig

Marvon Obuz hat sich verletzt

Marvin Obuz kehrt nach seiner Leihe von Rot-Weiss Essen zur neuen Saison zum 1. FC Köln zurück. Nun fällt er sofort aus und verpasst Teile der Vorbereitung mit dem FC.

Er ist einer der Hoffnungsträger beim 1. FC Köln: Marvin Obuz. Der in der vergangenen Saison an den Drittligisten Rot-Weiss Essen ausgeliehene Offensivspieler gilt als junges Nachwuchstalent und ein Versprechen für die Zukunft. Viele Experten trauen ihm schon in der kommenden Saison den großen Schritt zu. Nun gibt es aber schon zum Start eine bittere Diagnose.

Muskelverletzung bei Obuz

Der 22-Jährige zog sich beim letzten Saisonspiel in der 3. Liga – Essen trennte sich 3:3 von Lübeck – nach etwa einer halben Stunde einen Muskelbündelriss zu. Damit wird Obuz den Beginn der Vorbereitung bei seinem Stammverein aus Köln verpassen.

Die gute Nachricht: Die etwa zwei Monate andauernde Blessur dürfte ihn nur bis Mitte Juli zur Trainingspause stoppen. Der FC fährt jedoch nach aktuellem Stand erst Ende Juli ins Trainingslager in die Steiermark. Läuft alles gut, könnte Obuz dann schon wieder voll belastbar am Trainingslager teilnehmen.

Hoffnungen auf viele Scorerpunkte

Wegen der Kölner Transfersperre, die dem FC verbietet, externe Spieler zu verpflichten, wird Leih-Rückkehrer Obuz wie ein Neuzugang gesehen, mit dem einige Hoffnungen verbunden sind. Denn: Obuz performte in der 3. Liga. In 34 Einsätzen erzielte Obuz sieben Tore und lieferte 12 Vorlagen als Flügelstürmer. Mit diesen Werten ist Obuz der klubinterne Top-Scorer der vergangenen Drittligasaison, führte Essen damit fast zum Zweitliga-Aufstieg.

Obuz ist allerdings auch verletzungsanfällig. Bereits einige Wochen vor dem Lübeck-Spiel hatte er sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen, war dann aber womöglich zu früh auf den Platz zurückgekehrt. In der kommenden Saison will er dann für den FC auf Torejagd gehen.