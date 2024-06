FC Bayern will Xavi Simons: Sogar per Leihe?

IMAGO/Rene Nijhuis

Xavi Simons soll ein Thema beim FC Bayern sein

Zehn Tore, 15 Vorlagen, 43 Pflichtspiele: So lautet die beeindruckende Bilanz der Leihe von Xavi Simons von Paris Saint-Germain zu RB Leipzig. Eine Ausbeute, die längst Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz geweckt haben soll: Vor allem der FC Bayern wurde in den vergangenen Wochen immer wieder mit einer Verpflichtung des 21-jährigen Niederländers in Verbindung gebracht. Angeblich kommt sogar ein sonst wenig geliebtes Modell infrage.

Der FC Bayern, allen voran Sportdirektor Max Eberl, soll seine Bemühungen um Xavi Simons derzeit intensivieren. Das will Transferexperte Fabrizio Romano am Dienstag erfahren haben. Um den Offensiv-Youngster in die eigenen Reihen zu locken, soll der deutsche Rekordmeister demnach sogar einer Leihe zustimmen. Ein ansonsten in München eher unbeliebtes Vorgehen.

Dieses könnte allerdings nötig sein, da Paris Saint-Germain schlicht wenig Interesse daran haben soll, sein Juwel ziehen komplett ziehen zu lassen. Der Vertrag des Nationalspielers in der Stadt der Liebe endet erst 2027. Zudem sollen weitere Interessenten im Poker mitmischen.

Eberl hatte bereits im Sommer 2023 in Diensten von RB Leipzig erfolgreich um Simons geworben. Schon damals überraschte die Leihe ohne Kaufoption oder Vorkaufsrecht allerdings schon.

FC Bayern setzt selten auf Leihen

Dass der FC Bayern nun ebenfalls solchen Vertragsinhalten zustimmen soll, ist noch einmal verwunderlicher. Im Normalfall ringt sich der Klub höchstens zu Leihen durch, wenn er auf kurzfristige Ausfälle oder Schwächephasen Saisonverlauf reagieren muss.

Eine Ausnahme bildete allerdings zum Beispiel die Leihe von Philippe Coutinho vom FC Barcelona im Sommer 2019. Damals lag die vereinbarte Kaufoption angeblich bei 120 Millionen Euro. Eine Summe, die man wenig überraschend nicht investierte. Auch bei Simons dürfte man im Falle einer solchen Klausel im dreistelligen Millionenbereich landen.