IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern empfängt Real Madrid in der Champions League

Halbfinal-Hinspiel in der Champions League! Der FC Bayern empfängt am Dienstagabend (21:00 Uhr) den Königsklassen-Rekordsieger Real Madrid. Wo wird die Partie im TV und Stream übertragen?

In der Bundesliga wurde der FC Bayern in dieser Saison von Bayer Leverkusen entthront, im DFB-Pokal musste die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel nach einer Niederlage gegen den 1. FC Saarbrücken früh die Segel streichen. Doch die erfolgsverwöhnten Münchner können die Saison trotzdem noch zu einem guten Ende führen, sollte tatsächlich die Champions League gewonnen werden.

Dafür muss allerdings zunächst Real Madrid im Halbfinale der Champions League ausgeschaltet werden - eine Mammut-Aufgabe. Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti steht mit seinem Star-Ensemble dicht vor dem 36. Meistertitel, in der Liga musste Real in dieser Saison nur eine einzige Niederlage in Kauf nehmen.

Zuletzt gelang den Königlichen ein prestigeträchtiger 3:2-Sieg gegen den ärgsten Verfolger FC Barcelona, wie schon so häufig in dieser Saison war es Schlüsselspieler Jude Bellingham, der den späten Siegtreffer erzielte. Die Generalprobe vor dem Bayern-Duell gegen die Real Sociedad (1:0) verlief am vergangenen Freitag ebenfalls erfolgreich.

In der Königsklasse hatte sich Real Madrid im Viertelfinale gegen Titelverteidiger Manchester City durchgesetzt. Beide Partien waren nach 90 Minuten unentschieden ausgegangen, am Ende behielten die Spanier im Elfmeterschießen die Nerven. Im Achtelfinale war Bundesligist RB Leipzig ausgeschaltet worden.

Hier läuft FC Bayern gegen Real Madrid live im TV und Stream