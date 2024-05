FC Bayern droht Konkurrenz bei Fernandes

IMAGO/Graham Hunt

Bruno Fernandes steht unter anderem beim FC Bayern im Fokus

Der FC Bayern beschäftigt sich offenbar mit Bruno Fernandes von Manchester United. Die Münchner sollen mit ihrem Interesse am portugiesischen Nationalspieler aber nicht allein dastehen.

Wie der Journalist Ben Jacobs bei "CaughtOffside" berichtet, befindet sich Fernandes auf dem Radar von Saudi-Arabien. Der Wüstenstaat lockte in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrere Stars wie Cristiano Ronaldo, Karim Benzema oder Sadio Mané in die Saudi Professional League.

Fernandes soll ebenfalls im Fokus stehen. Bei den Verantwortlichen herrscht aber angeblich wenig Optimismus, dass es bereits im bevorstehenden Sommer klappt.

FC Bayern beschäftigt sich wohl mit Bruno Fernandes

Fernandes besitzt bei Manchester United noch einen Vertrag bis 2026. Am Dienstag berichtete "The Independent", dass der FC Bayern eine Verpflichtung des 29-Jährigen in Erwägung zieht. Jacobs nennt neben den Münchnern noch Inter Mailand als weiteren Interessenten.

Manchester United soll Fernandes nach wie vor als wichtigen Spieler für die Mannschaft ansehen. Der offensive Mittelfeldmann war 2020 von Sporting CP zu den Red Devils gewechselt, ist im Team von Trainer Erik ten Hag derzeit Kapitän.

Bruno Fernandes hadert offenbar

"The Independent" zufolge hadert Fernandes mit der Situation bei Manchester United. Der englische Rekordmeister rangiert in der Premier League lediglich auf Platz acht. In der Champions League war bereits in der Gruppenphase Schluss. Die einzige Titelchance besteht in der laufenden Saison im FA Cup. Final-Gegner Manchester City hat es jedoch in sich.

Fernandes hat während seiner Zeit im Old Trafford bislang einzig den League Cup gewonnen.

Wo die sportliche Zukunft des Portugiesen liegt, bliebt vorerst abzuwarten. Der FC Bayern, Inter Mailand sowie die Bosse der Saudi Professional League dürften die Entscheidung von Fernandes jedenfalls aufmerksam verfolgen.