Neuer Favorit auf Reus-Verpflichtung

Verlässt den BVB: Marco Reus

Mit einer 0:2-Niederlage im Champions-League-Finale ist die BVB-Karriere von Marco Reus am vergangenen Samstag zu Ende gegangen. Die Dortmunder Klubikone wird ihre Laufbahn nun wohl in den USA fortsetzen. Ein neuer Favorit unter den Interessenten zeichnet sich ab.

Los Angeles Galaxy hat nach Angaben von "The Athletic" und "Sky" derzeit die besten Karten, Marco Reus unter Vertrag zu nehmen. Die US-Amerikaner stehen demnach in fortgeschrittenen Gesprächen mit dem Angreifer bzw. dessen Berater.

Demnach konnte der Klub dem Transfer zuletzt einen wichtigen Schritt näherkommen: Am Tag des Champions-League-Finals, das Reus mit dem BVB gegen Real Madrid mit 0:2 verlor, hat LA Galaxy eine Einigung mit dem FC Charlotte erzielen können, der sich ursprünglich die "Discovery Rights", also die "Entdeckungsrechte", gesichert hatte.

Dadurch hatte die MLS-Franchise das Vorzugsrecht auf eine Verpflichtung, sollte sich Reus für einen Wechsel in die USA entscheiden. Für jene Rechte zahlten die Kalifornier "Sky" zufolge nun 350.000 Euro.

BVB-Ikone Reus hat mehrere Offerten vor sich

Laut "The Athletic" müssen nun weitere Verhandlungen zwischen Spielerseite und dem Klub stattfinden. Da Galaxy in Riqui Puig, Gagriel Pec und Joseph Paintsil bereits drei Topverdiener im Kader hat, könnte Marco Reus aufgrund der Liga-Auflagen nicht mehr als umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro pro Jahr verdienen. Reus habe auch Angebote von Klubs aus Europa und aus Saudi-Arabien vorliegen, so das Fachportal.

Ehe sich Marco Reus letztlich entscheidet, will er nach "Sky"-Angaben nach Kalifornien reisen, um sich vor Ort alles genauer anzuschauen.

Der gebürtige Dortmunder verlässt den BVB nach insgesamt 429 Pflichtspielen, in denen er 170 Tore und 131 Vorlagen lieferte. 2017 und 2021 gewann er mit dem BVB den DFB-Pokal. Die Deutsche Meisterschaft konnte der 35-Jährige in den vergangenen zwölf Jahren nicht mit seinem Klub gewinnen, in der Saison 2022/23 scheiterte er mit seiner Mannschaft erst im Saison-Endspurt. Auch die große Krönung seiner Karriere, der Gewinn der Champions League, blieb ihm letztlich trotz zweier Finalteilnahmen verwehrt.