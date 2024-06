Offiziell! Bayern-Star bekommt Olympia-Chance

IMAGO/Ulmer

Bayern-Profi Mathys Tel ist Teil des französischen Olympia-Aufgebots

Tolle Nachrichten für Bayern-Youngster Mathys Teil: Wie Frankreichs Olympia-Coach Thierry Henry am Montag verkündete, gehört der junge Stürmer zum vorläufigen Aufgebot der Gastgeber für die Spiele im eigenen Land.

"Gab es Gespräche mit Bayern wegen Tel? Ja. Mir wurde gesagt, dass Mathys kommen kann", sagte Henry über die Nominierung des 19-jährigen Münchners, der damit die einmalige Chance bekommen könnte, im eigenen Land olympisches Gold zu holen.

Im Zuge der Bekanntgabe verkündete Henry zudem, dass Kylian Mbappé nicht zum Aufgebot gehören wird. Auf die Frage, ob er sich mit den Verantwortlichen von Real Madrid über eine mögliche Freigabe des Superstars unterhalten habe, nahm der Ex-Profi die Königlichen zwar nicht explizit in den Mund, sagte aber: "Die Leute, mit denen ich [über Mbappé] gesprochen habe, waren sehr klar."

Anschließend scherzte Henry: "Das letzte Mal, dass ich so viele Absagen bekommen habe, war in der Schule." Hintergrund: Für jede Olympia-Auswahl dürfen drei Nicht-U23-Spieler nominiert werden. Die Franzosen hatten gehofft, dass die Madrilenen mindestens einen davon stellen würden: Mbappé.

Bayern-Talent Tel mit guten Chancen auf Olympia-Teilnahme

Real Madrid hatte aber bereits vor einigen Monaten offiziell bekanntgegeben, keinen seiner Profis für die Olympischen Spiele und die Europameisterschaft in Deutschland abstellen zu wollen. Der Champions-League-Sieger verlangte ein "entweder oder" von den nationalen Verbänden.

Vor allem in Frankreich sorgte diese Haltung für Missstimmung, sogar Staatschef Emanuel Macron schaltete sich zwischenzeitlich ein und betonte, dass er Mbappé am liebsten in der Olympia- und EM-Auswahl sehen würde. Die Franzosen hätten Mbappé gerne zum Gesicht der Olympischen Spiele in Paris gemacht, müssen sich nun aber eine andere Gallionsfigur suchen.

Für Mathys Tel erhöht dies die Chancen, auch im finalen Aufgebot der Gastgeber dabei zu sein. Der 19-Jährige deutete sein großes Potenzial im Trikot des FC Bayern in der vergangenen Saison immer wieder an und überzeugte vor allem zu Beginn der Spielzeit. Gegen Ende der Saison bekam der Nachwuchsstürmer von Ex-Trainer Thomas Tuchel dann allerdings immer weniger Einsatzzeit.