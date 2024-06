Verwirrung um Bayern-Interesse an Arsenal-Star

IMAGO

Steht angeblich beim FC Bayern im Fokus: Oleksandr Zinchenko vom FC Arsenal

Der FC Bayern will nach der geklärten Trainerfrage nun die Kader-Baustellen angehen. Ein Name, der zuletzt als mögliche Verstärkung gehandelt wurde: Oleksandr Zinchenko vom FC Arsenal. Zu einem Wechsel nach München wird es einem neuen Medienbericht zufolge aber eher nicht kommen.

Oleksandr Zinchenko wird im nahenden Sommer-Transferfenster nicht zum FC Bayern wechseln, wie es in der "Sky"-Sendung "Transfer Update" heißt.

Der englische "Mirror" hatte den ukrainischen Nationalspieler zuletzt als möglichen Neuzugang beim deutschen Rekordmeister ins Spiel gebracht. Demnach beobachten die Münchner Kaderplaner die Situation des 27-Jährigen ganz genau.

Zinchenko ist vielseitig einsetzbar: In der Nationalmannschaft agiert der Führungsspieler im zentralen Mittelfeld, bisweilen trägt er die Kapitänsbinde. Beim FC Arsenal agiert er überwiegend als Linksverteidiger.

FC Bayern arbeitet an Davies-Verlängerung

Gerade die Position auf der linken Abwehrseite gehört beim FC Bayern zu den Kader-Baustellen, da die Zukunft von Alphonso Davies noch immer nicht geklärt ist. Der Kanadier galt lange als Transferziel von Real Madrid, den unterschriftsreifen Vertrag der Münchner hat er bislang nicht angerührt.

Durch die Ankunft von Cheftrainer Vincent Kompany könnte der Linksverteidiger am Ende aber womöglich doch noch von einem Verbleib überzeugt werden, so "Sky" zuletzt. Neue Verhandlungen zwischen Klub- und Spielerseite befinden sich demnach nun in einem Anfangsstadium. Aktuell läuft Davies' Vertrag bis 2025.

Sollten die erneuten Gespräche unterdessen nicht zum Erfolg führen, dürfte Alphonso Davies im Sommer wohl zu den Verkaufskandidaten zählen. In Raphael Guerreiro hat der FC Bayern ohnehin noch einen Topspieler für die linke Seite im Kader. Für den Fall, dass die Bayern-Bosse doch noch über einen neuen Linksverteidiger nachdenken, könnte der Blick vor allem zur AC Mailand gehen, wo Theo Hernández unter Vertrag steht. Der Franzose wird seit Wochen mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.