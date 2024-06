Offiziell! Kylian Mbappé unterschreibt Mega-Vertrag

IMAGO/ Matthieu Mirville

Kylian Mbappé spielt ab der Saison 2023/25 für Real Madrid

Seit Monaten wurde berichtet und spekuliert, nun ist die Tinte trocken: Kylian Mbappé hat einen Vertrag bei Champions-League-Sieger Real Madrid unterschrieben.

Die Transfer-Saga ist beendet: Kylian Mbappé schließt sich Real Madrid an. Das gab der spanische Rekordmeister am Montagabend offiziell bekannt. Der Franzose erhält einen Fünfjahresvertrag bis 2029.

"Ein Traum geht für mich in Erfüllung", schrieb Mbappé kurz nach der offiziellen Verkündung von Real Madrid beim Kurznachrichtendienst X auf Spanisch, Französisch und Englisch: "Ich bin sehr glücklich und stolz, mich dem Klub meiner Träume Real Madrid anzuschließen."

Der Wechsel des französischen Superstars war schon seit Monaten erwartet worden. Dennoch schwieg der 25-Jährige bis zuletzt konsequent über seine Zukunft. Von Paris Saint-Germain hatte sich Mbappé schon nach dem gewonnenen Pokalfinale gegen Olympique Lyon offiziell verabschiedet. Schon in den vergangenen Jahren stand er dicht vor einem Wechsel in die spanische Hauptstadt.

Bitter für PSG: Für den Mega-Star wird aufgrund des auslaufenden Vertrags keine Ablösesumme fällig. Mbappé selbst kassiert mit dem Wechsel zu den Königlichen allerdings gehörig ab.

Kylian Mbappé kassiert durch Wechsel zu Real Madrid ab

Laut der spanischen "AS" streicht er in Madrid künftig nicht nur ein Netto-Jahresgehalt in Höhe von 15 Millionen Euro ein. Nach "BBC"-Angaben kassiert er zudem ein schwindelerregendes Handgeld, das sich auf insgesamt 150 Millionen Euro belaufen soll - das auf die nächsten fünf Jahre verteilt ausgezahlt werden soll.

Un sueño hecho realidad.

Muy feliz y orgulloso de formar parte del club de mis sueños @realmadrid Es imposible explicar lo feliz y emocionado que me siento en este momento. Estoy impaciente por veros, Madridistas, y gracias por vuestro increíble apoyo.

¡Hala Madrid! 🤍🤍🤍



A… pic.twitter.com/YTumusAXT6 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 3. Juni 2024

Hinzu kommen Einnahmen aus den Bildrechten, von denen der Frankreich-Kapitän laut "AS" 80 Prozent behalten darf. Üblich sind bei Real Madrid für Spieler "nur" 50 Prozent. Bei PSG hingegen kassierte der Superstar die vollen 100 Prozent dieser Einnahmen.

Kylian Mbappé, Weltmeister von 2018, gewann mit Paris Saint-Germain sechs französische Meisterschaften, in der Saison 2016/17 stand er zudem bereits mit der AS Monaco ganz oben an der Spitze der Ligue 1. Zudem gewann er viermal den Pokal sowie zweimal den Ligapokal und dreimal den nationalen Superpokal. In den vergangenen sechs Jahren sicherte er sich die Torjägerkanone in der Ligue 1, in 2023/24 erzielte er allein in der Liga 27 Treffer.

Die Champions League gewann der 25-Jährige in seiner Laufbahn bislang noch nicht - das will er nun beim 15-fachen Königsklassen-Champion nachholen.