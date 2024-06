FC Bayern trifft Grundsatz-Entscheidungen

IMAGO/Ulmer

Bryan Zaragoza (17) soll beim FC Bayern bleiben

Nach ewigem Hin und Her ist die vielleicht wichtigste Baustelle des FC Bayern Geschichte. Mit Vincent Kompany zauberten die Münchner nach zahlreichen Absagen vermeintlicher Wunschkandidaten unlängst einen durchaus überraschenden Nachfolger für Trainer Thomas Tuchel aus dem Hut. Mit Blick auf den Kader soll man beim deutschen Fußball-Rekordmeister bereits weitere Entscheidungen getroffen haben.

Nach einer sportlich weitestgehend ernüchternden Spielzeit 2023/24 überrascht es kaum, dass beim FC Bayern auch das Personal auf dem Rasen auf den Prüfstand gestellt wird. Der "kicker" hat nun einen Einblick in den aktuellen Stand der Personalplanungen an der Säbener Straße gegeben.

Demnach stehen einige Entscheidungen bereits fest: Josip Stanisic, der in der vergangenen Saison an Bayer Leverkusen verliehen war und mit der Werkself die erste Meisterschaft der Klub-Historie holte, kehrt "definitiv" in die bayerische Landeshauptstadt zurück, wo man ihm eine "wichtige Rolle" zutraut, heißt es.

Mitte Mai hatte "Sky" berichtet, dass für den 24-Jährigen eine Rückkehr nach München "nicht die erste Option" sei. Bayer-Boss Fernando Carro unterstrich bei "Welt TV" zudem, dass man bereit sei, über eine weitere Zusammenarbeit zu reden.

Abschiedsgerüchte kursierten in den vergangenen Wochen auch über Winter-Neuzugang Bryan Zaragoza. Der Spanier, der in der Rückrunde allerdings nicht die erhoffte Verstärkung darstellte und von Tuchel sogar offen kritisiert wurde, sei 2024/25 allerdings "fest eingeplant", so der "kicker".

Winter-Neuzugang soll beim FC Bayern bleiben

Mit Verweis auf "Vereinskreise" berichtet das Fachmagazin, dass man Zaragoza eine "neue Chance" geben werde, da dieser ein Spieler sei, der "Vertrauen brauche" und eine Eingewöhnungszeit für Spieler aus Spanien, der Rechtsaußen spricht weder Deutsch noch Englisch, normal sei.

Offen ist hingegen die nahe Zukunft des australischen Talents Nestory Irankunda, den man im November von Adelaide United verpflichtete. Der 18-Jährige soll die Chance bekommen, sich in der Vorbereitung zu beweisen, anschließend wird darüber entschieden, ob der australische Nationalspieler fest zum Profikader zählt, vorerst in der zweiten Mannschaft Erfahrungen sammeln oder verliehen werden soll.

Übrigens: Mit allen vorhandenen Spielern wurden bereits oder sollen "transparente Gespräche" stattfinden. Sollte sich dabei zeigen, dass es wenig Perspektiven beim FC Bayern gibt, darf der Spieler angeblich entscheiden, ob der die Herausforderung dennoch angeht oder den Klub verlässt.