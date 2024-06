Zukunft von Bayern-Talent offenbar geklärt

IMAGO/Ulrich Wagner

Arijon Ibrahimović soll in der Vorbereitung zum Kader des FC Bayern gehören

Der FC Bayern hat in den vergangenen Monaten zahlreiche Nachwuchsspieler verliehen, um ihnen wichtige Spielpraxis zu ermöglichen. Die Frage, wie es nach dem Ende der Saison mit einem Stürmertalent weitergeht, ist nun offenbar in München beantwortet worden.

Offensivspieler Arijon Ibrahimović wird dem neuen Cheftrainer des FC Bayern Vincent Kompany in der nächsten Saison zur Verfügung stehen. Das berichtet "Sport Bild".

Die Münchner Kaderplaner haben demnach die Entscheidung getroffen, dass der 18-Jährige vorerst nicht erneut verliehen werden soll. Ibrahimović sei "fest für den Bayern-Kader" eingeplant, so die Sportzeitung.

Der Youngster war in der Spielzeit 2023/24 an den italienischen Erstligisten Frosinone Calcio verliehen worden. Bis zum letzten Spieltag hatte der Klub um den Klassenverbleib gekämpft, am Ende stiegen die Löwen nach einer knappen 0:1-Niederlage gegen den direkten Konkurrenten Udinese Calcio allerdings ab.

Bayern-Talent Arijon Ibrahimović erhält wenig Spielzeit in 2024

Durch den Abstieg scheint klar zu sein, dass Frosinone die im Leihvertrag mit dem FC Bayern festgeschriebene Kaufoption in Höhe von 3,5 Millionen Euro nicht ziehen wird. Zudem spielte der Arijon Ibrahimović in den letzten Monaten immer weniger eine Rolle in den Planungen von Cheftrainer Eusebio Di Francesco.

Seit dem Jahreswechsel stand er lediglich 60 Minuten auf dem Platz, verteilt auf sieben Einwechslungen. In der Hinrunde hatte er noch weitaus mehr Spielpraxis erhalten, war so auf über 400 Minuten in der Serie A gekommen. Besonders in Erinnerung dürfte der 2:1-Sieg gegen den FC Empoli geblieben sein, als er ein Tor und eine Vorlage liefern konnte.

Beim FC Bayern besitzt der Angreifer noch einen Vertrag bis 2025. In der Vorbereitung zur neuen Saison soll er "Sport Bild" zufolge neben Adam Aznou und Javier Fernández zum Kader der Profis gehören. In der Saison 2022/23 hatte Ibrahimović sein Bundesliga-Debüt gefeiert.