Zahlen, Daten, Fakten, Rekorde und Kurioses zur EURO 2024

Die Fußball-EM 2024 findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt

Am 14. Juni ist es soweit: Gastgeber Deutschland eröffnet in München gegen Schottland die 17. Ausgabe der UEFA-Europameisterschaft. sport.de hat die wichtigsten Fakten, Rekorde und Informationen zum prestigeträchtigen Turnier und seiner Geschichte gesammelt und zusammengestellt:

Wann findet die Fußball-EM 2024 statt?

Das Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland findet am 14. Juni 2024 statt. Genau einen Monat später endet die EM dann mit dem Finale im Berliner Olympiastadion. Die Gruppenphase läuft bis zum 26. Juni, die K.-o.-Phase beginnt am 29. Juni.

Am Spielmodus hat sich im Vergleich zu den EM-Turnieren 2016 und 2021 nichts geändert. 24 Nationen sind dabei. Sie sind in sechs Vorrundengruppen à vier Teams eingeteilt. Die jeweils zwei Gruppenbesten und vier besten Gruppendritten ziehen ins Achtelfinale ein. Insgesamt wird das Turnier 51 Spiele umfassen.

Welche Nationen sind bei der EM dabei?

Gruppe A: Deutschland, Schottland, Ungarn, Schweiz

Gruppe B: Spanien, Kroatien, Italien, Albanien

Gruppe C: England, Serbien, Slowenien, Dänemark

Gruppe D: Frankreich, Österreich, Niederlande, Polen

Gruppe E: Belgien, Rumänien, Slowakei, Ukraine

Gruppe F: Portugal, Türkei, Tschechien, Georgien

Wo werden die Spiele ausgetragen?

Zehn Standorte haben den Zuschlag für die EM in Deutschland bekommen:

Berlin (Olympiastadion, 70.033 Plätze)

München (Allianz-Arena, 66.026 Plätze)

Dortmund (Signal-Iduna-Park, 61.524 Plätze)

Stuttgart (Mercedes-Benz-Arena, 50.998 Plätze)

Hamburg (Volksparkstadion, 50.215 Plätze)

Gelsenkirchen (49.471 Plätze)

Frankfurt am Main (Deutsche Bank Park, 48.057 Plätze)

Köln (RheinEnergieStadion, 46.922 Plätze)

Düsseldorf (Merkur Spiel-Arena, 46.264 Plätze)

Leipzig (Red Bull Arena, 42.600 Plätze)

Während des Turniers werden die Stadien offiziell andere Namen tragen, die von der UEFA festgelegt worden sind.

Welche Nationen starten als Favoriten in das Turnier?

Als Weltmeister 2018 und Vizeweltmeister 2022 geht Frankreich als einer der Top-Favoriten ins Turnier. 2021 scheiterte die Équipe Tricolore im Achtelfinale an der Schweiz.

Auch England, dem Vize-Europameister von 2021, und Nations-League-Sieger Spanien werden gute Chancen eingeräumt. Mit zehn Siegen in zehn Quali-Spielen und einer Torbilanz von 36:2 empfiehlt sich außerdem Portugal für die Rolle des Titelaspiranten.

Deutschland kommt nach den jüngsten Testspielerfolgen gegen Frankreich und Niederlande mit breiter Brust. Für die DFB-Elf spricht zudem der Heimvorteil. Titelverteidiger Italien befindet sich unter dem neuen Trainer Luciano Spalletti noch in der Findungsphase.

Als Geheimfavoriten gelten Belgien unter dem früheren Bundesliga-Coach Domenico Tedesco und Österreich, das unter dem deutschen Teamchef Ralf Rangnick zu neuer Spielstärke gefunden hat.

Welche Nationen triumphierten bei der EM am häufigsten?

Deutschland und Spanien sind mit je drei Titeln die EM-Rekordsieger. Deutschland gewann die EM in den Jahren 1972, 1980 und 1996, während Spanien in den Jahren 1964, 2008 und 2012 erfolgreich war.

Dicht dahinter folgt Frankreich mit zwei Titel (1984 und 2000). Die Tschechoslowakei, Dänemark, Griechenland, Niederlande, Portugal und die UdSSR holten sich jeweils einmal den EM-Pokal.

Welche Nationen holten die meisten Siege bei EM-Endrunden?

Deutschland holte mit Abstand die meisten Siege bei Endrunden von Europameisterschaften. 27 Mal siegte das deutsche Team bei den 53 EM-Spielen. Auf die DFB-Elf folgt ein Trio aus Italien Spanien und Frankreich, die jeweils 21 Siege einfahren konnten.

Welche Nationen waren bei der EM am häufigsten dabei?

Deutschland (14) hält den Rekord für die meisten Teilnahmen an EM-Endrunden. Seit 1972 hat die DFB-Auswahl an jeder EM teilgenommen.

Dahinter folgt Spanien mit zwölf Teilnahmen. Auf Rang drei liegen die Niederlande, Frankreich, England und Italien mit jeweils elf Teilnahmen.

Welche Länder standen am häufigsten im EM-Finale?

Keine andere Nation stand häufiger im Finale der Europameisterschaft als Deutschland (1972, 1976, 1980, 1992, 1996, 2008). Spanien und Italien schafften es bislang viermal ins Endspiel.

Welche Nationen schossen die meisten Tore bei EM-Endrunden?

Führung für Deutschland! Die DFB-Auswahl traf häufiger als jede andere Nation bei EM-Endrunden. 78 Mal durften die Fans ein Tor des deutschen Teams bejubeln. Auf den Plätzen folgen Frankreich (69) und Spanien (68).

Welcher Profi hat die meisten EM-Spiele absolviert?

In dieser Kategorie liegt Portugals Ikone Cristiano Ronaldo mit 25 Einsätzen bei Europameisterschaften vorne. Gut möglich, dass der Altstar seinen Rekord weiter ausbaut.

Mit João Moutinho und Pepe stehen zwei weitere Portugiesen mit 19 Spielen auf Platz zwei.

Der italienische Europameister Leonardo Bonuccci und der ehemalige deutsche Nationalspieler Bastian Schweinsteiger folgen mit 18 Partien.

Welcher Spieler hat die meisten EM-Tore geschossen?

Auch hier hat Cristiano Ronaldo mit 14 Toren in 25 Spielen die Nase deutlich vorne. Der zweitplatzierte Michel Platini (Frankreich) erzielte neun Treffer bei EM-Endrunden, brauchte dafür allerdings auch nur fünf Einsätze.

Mit Antoine Griezmann (ebenfalls Frankreich) und dem nicht mehr aktiven Alan Shearer (England) teilen sich zwei Spieler den dritten Platz mit jeweils sieben Toren.

Für Deutschland waren Mario Gómez und Jürgen Klinsmann mit je fünf Toren in 13 Partien am erfolgreichsten.

Rang Name Nationalität Tore 11m Sp Quote 1 Cristiano Ronaldo Portugal 14 3 25 0.56 2 Michel Platini Frankreich 9 1 5 1.8 3 Alan Shearer England 7 2 9 0.78 3 Antoine Griezmann Frankreich 7 1 11 0.64

Welcher Spieler sammelte die meisten Assists bei einer EM?

Seit Beginn der Datenerfassung 1992 sammelte kein Spieler mehr Torvorlagen bei Europameisterschaften als Cristiano Ronaldo. In bislang fünf Turnieren assistierte der Portugiese bei acht Treffern.

Aus deutscher Sicht sticht Bastian Schweinsteiger heraus. Der langjährige Mittelfeld-Motor des FC Bayern bereitete zwischen 2004 und 2016 immerhin fünf Tore vor.

Spieler Assists Jahre Teilgenommen Cristiano Ronaldo (POR) 8 2004, 2008, 2012, 2016, 2020 Arjen Robben (NED) 6 2004, 2008, 2012 Karel Poborský (CZE) 6 1996, 2000, 2004 Bastian Schweinsteiger (GER) 5 2004, 2008, 2012, 2016 Luís Figo (POR) 5 1996, 2000, 2004 Eden Hazard (BEL) 5 2016, 2020 Cesc Fàbregas (ESP) 5 2008, 2012, 2016 David Beckham (ENG) 5 2000, 2004 Kevin De Bruyne (BEL) 5 2016, 2020

Welche Spieler haben die EM am häufigsten gewonnen?

Zahlreiche spanische Spieler standen sowohl 2008 als auch 2012 bei den EM-Triumphen der Roja im Kader: Iker Casillas, Fernando Torres, Sergio Ramos, David Silva, Pepe Reina, Alvaro Arbeloa, Cesc Fabregas, Raul Albiol, Santi Cazorla, Andres Iniesta, Xabi Alonso und Xavi.

Rainer Bonhof ist der einzige deutsche Spieler der Geschichte, der zwei EM-Titel gewonnen hat (1972, 1980), auch wenn er beim ersten Triumph nicht zum Einsatz kam.

Welcher Trainer hat die EM am häufigsten gewonnen?

Noch nie schaffte es ein Nationaltrainer, zwei Europameisterschaften zu gewinnen. Helmut Schön (Deutschland) und Vicente del Bosque (Spanien) sind die einzigen Trainer der Geschichte, die sowohl eine EM als auch eine Weltmeisterschaft gewonnen haben.

Welche EM-Siege fielen am höchsten aus?

Die Niederlande gewannen bei der EM 2000 mit 6:1 gegen Jugoslawien. Keine Nation gewann bei einer Endrunde bislang höher.

Spanien wiederholte einen ähnlichen Erfolg, als sie 2021 gegen die Slowakei mit 4:0 siegten und damit den höchsten Erfolg der jüngeren EM-Geschichte erzielten.

Höher als 3:0 hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft noch nie bei einer EM gewonnen (zuletzt 2016 gegen die Slowakei).

Welche EM-Spiele waren die torreichsten?

Das torreichste Spiel fand 1960 statt, als Jugoslawien Frankreich mit 5:4 besiegte. Ein ähnlich torreiches Spiel erlebten die Zuschauer bei der Endrunde 2000, als Jugoslawien gegen Slowenien mit 4:3 gewann.

Mehr als insgesamt fünf Treffer fielen bei einer EM-Partie mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft nie.

Welcher Spieler nahm am häufigsten an EM-Endrunden teil?

Cristiano Ronaldo (Portugal) hat ebenso wie der Spanier Iker Casillas bereits an fünf EM-Endrunden teilgenommen. Der Europameister von 2016 steht somit kurz davor, sich den alleinigen Rekord unter den Nagel zu reißen.

Dahinter folgt Lothar Matthäus (Deutschland), der an vier EM-Turnier teilgenommen hat (1980, 1984, 1988, 2000)

Welcher Spieler ist in der ewigen Sünderkartei der EM ganz vorne?

Auch bei einem Kontinentalturnier kann es nicht immer nur fair zugehen. Einige Nationalspieler haben sich dabei als wahre Kartensammler hervorgetan.

Die ewige Sünderkartei der EM führt Radoslav Latal an. Der Tscheche brachte es fertig, gleich zwei Mal mit Glatt Rot vom Platz zu fliegen. Auf ihn folgt - Überraschung, Überraschung - DFB-Legende Bastian Schweinsteiger mit einer Roten und drei Gelben Karten.

Spieler Punkte Gelb Gelbrot Rot Radoslav Látal (CZE) 11 1 0 2 Bastian Schweinsteiger (GER) 8 3 0 1 Giorgios Karagounis (GRE) 8 8 0 0 Marcus Danielson (SWE) 6 1 0 1 Gianluca Zambrotta (ITA) 6 3 1 0 Gheorghe Hagi (ROU) 6 3 0 1 Nuno Gomes (POR) 6 1 0 1 Yuriy Kovtun (RUS) 6 1 0 1

Welches EM-Pärchen war am erfolgreichsten?

Nicht selten bilden sich während eines Turniers Traumpaare heraus, die entscheidend zum Erfolg ihrer Nation beitragen. Besonders harmonisch waren Cesc Fàbregas und David Silva sich bei der EM 2012 vier Tore gegenseitig auflegten.

Paar Tore Cesc Fàbregas & David Silva (ESP) 4 Patrick Kluivert & Dennis Bergkamp (NED) 3 Savo Milošević & Ljubinko Drulović (SRB) 3 Nuno Gomes & Luís Figo (POR) 3

Welcher DFB-Star hat die meisten/wenigsten EM-Minuten gesammelt?

Vor Start der EM 2024 gibt es in der deutschen Nationalmannschaft einen Spieler, der mit Abstand die meisten EURO-Minuten gesammelt hat, dieser steht im Tor und heißt Manuel Neuer. 1380 Spielminuten stand der Keeper bei Europameisterschaften auf dem Feld. Dahinter folgen-Nationalspieler Philipp Lahm (1216 Minuten) und Neuer-Kollege Thomas Müller (1161).

Auch auf dem letzten Platz der absolvierten Minuten steht ein Spieler des FC Bayern: Jamal Musiala kommt bislang auf gerade einmal sechs Einsatzminuten. Das dürfte sich bei der EURO 2024 jedoch ändern. Noch vor Musiala residiert derzeit Ex-DFB-Stürmer Oliver Neuville (sieben EM-Minuten).

Welche DFB-Stars wurden Torschützenkönige bei einer EM?

Gleich fünf Mal zählte ein Spieler der deutschen Nationalmannschaft zu den Top-Torschützen einer EM-Endrunde. Zuletzt gelang Mario Gomez dieses Kunststück beim Turnier 2012 in Polen und der Ukraine.

Jahr Spieler Tore 1972 Gerd Müller 4 1980 Klaus Allofs 3 1984 Karl-Heinz Rummenigge (und 3 Weitere) 2 1992 Karl-Heinz Riedle (und 1 Weiterer) 3 2012 Mario Gomez (und 5 Weitere) 3

Welcher Spieler war Deutschlands größter EM-Schreck?

Viele Spieler fürchten sich, wenn es gegen die DFB-Auswahl geht - für andere ist es hingegen ein Festtag. Besonders treffsicher war der Portugiese Sergio Conceicao , wenn er sich der deutschen Abwehr gegenübersah: Gleich drei Treffer erzielte der Rechtsaußen gegen das DFB-Team.

Spieler Tore Sérgio Conceição (POR) 3 Antoine Griezmann (FRA) 2 Alan Shearer (ENG) 2 Mario Balotelli (ITA) 2

Welche EM-Spiele waren am besten besucht?

Das Finale der EM 1960 im Parc des Princes in Paris hatte mit 79.115 Zuschauern die höchste Zuschauerzahl.

Dieser Rekord wird auch bei der EM 2024 nicht fallen. Im Berliner Olympiastadion können bis zu 70.033 Fans live dabei sein.

Welcher Spieler war der Jüngste der EM-Geschichte?

Bei der Europameisterschaft 2021 kamen erstmals Spieler zum Einsatz, die noch nicht 18 Jahre alt waren. Der Pole Kacper Kozlowski war beim 1:1 unentschieden gegen Spanien gerade einmal 17 Jahre, acht Monate und drei Tage alt. Damit ist Kozlowski der jüngste Profi, der je bei der EM spielte.

Dicht dahinter folgt der ehemalige Dortmunder Jude Bellingham, der bei seinem EM-Debüt gegen Kroatien rund drei Monate älter war. Jüngster Deutscher ist Jamal Musiala, der bei seinem ersten EM-Einsatz 18 Jahre, drei Monate und 25 Tage alt war.

Rang Spieler Nationalität Alter Datum Spiel 1 Kacper Kozłowski Polen 17 Jahre, 246 Tage 19.06.2021 Spanien 1:1 Polen 2 Jude Bellingham England 17 Jahre, 349 Tage 13.06.2021 England 1:0 Kroatien 3 Jetro Willems Niederlande 18 Jahre, 71 Tage 09.06.2012 Niederlande 0:1 Dänemark

Welcher Spieler war der Älteste der EM-Geschichte?

Der für seine legendären grauen Jogginghosen bekannte Torwart Gábor Király war bei seinem letzten EM-Spiel bei der Endrunde genau 40 Jahre, zwei Monate und 25 Tage alt. Kein Profi war zuvor älter als 39.

Beim Ausscheiden der DFB-Elf bei der EM 2000 gegen Portugal war Lothar Matthäus 39 Jahre, zwei Monate und 30 Tage alt. Damit ist der Deutsche der zweitälteste jemals bei einer EM-Endrunde eingesetzte Spieler.

Rang Spieler Nationalität Alter Datum Spiel 1 Gábor Király Ungarn 40 Jahre, 86 Tage 26.06.2016 Ungarn 0:4 Belgien 2 Lothar Matthäus Deutschland 39 Jahre, 91 Tage 20.06.2000 Portugal 3:0 Deutschland 3 Morten Olsen Dänemark 38 Jahre, 308 Tage 17.06.1988 Italien 2:0 Dänemark

Wer ist der jüngste Torschütze der EM-Geschichte?

Einen minderjährigen Torschützen hat es in der EM-Geschichte bislang nicht gegeben. Der jüngste Torschütze bei dem europäischen Turnier ist der Schweizer Johan Vonlanthen, der bei der Endrunde 2004 mit 18 Jahren, vier Monaten und 20 Tagen für den zwischenzeitlichen Ausgleich im Gruppenspiel gegen Frankreich sorgte.

Der jüngste DFB-Torschütze ist derweil Kai Havertz. Der Stürmer, der auch im Aufgebot für die EM 2024 steht, traf bei der letzten Ausgabe des Turniers während der Gruppenphase gegen Portugal. Der ehemalige Leverkusener war damals 22 Jahre und acht Tage alt.

Rang Spieler Nationalität Alter Datum Spiel 1 Johan Vonlanthen Schweiz 18 Jahre, 141 Tage 21.06.2004 Schweiz 1:3 Frankreich 2 Wayne Rooney England 18 Jahre, 237 Tage 17.06.2004 England 3:0 Schweiz 3 Renato Sanches Portugal 18 Jahre, 317 Tage 30.06.2016 Polen 3:5 Portugal

Wer ist der älteste Torschütze der EM-Geschichte?

Mit 38 Jahren, acht Monaten und 14 Tagen ist Ivica Vastic der älteste Spieler, der jemals bei einer Endrunde den Ball im Tor unterbrachte. In der Nachspielzeit sorgte der Österreicher bei der Heim-EM 2008 im Vorrundenspiel gegen Polen für den umjubelten Ausgleich.

Der älteste deutsche EM-Torschütze ist derweil DFB-Ikone Miroslav Klose. Der erfolgreichste WM-Torjäger aller Zeiten erzielte beim EM-Viertelfinale 2012 gegen Griechenland den Treffer zum 3:1.

Rang Spieler Nationalität Alter Datum Spiel 1 Ivica Vastić Österreich 38 Jahre, 257 Tage 12.06.2008 Österreich 1:1 Polen 2 Goran Pandev Nordmazedonien 37 Jahre, 321 Tage 13.06.2021 Österreich 3:1 Nordmazedonien 3 Zoltán Gera Ungarn 37 Jahre, 61 Tage 22.06.2016 Ungarn 3:3 Portugal

Wer stellte die jüngste Startelf bei einer EM?

Es scheint, als seien die Zeiten der jungen Startformationen vorbei: Die sechs jüngsten Anfangsaufstellungen der EM-Geschichte stammen allesamt aus den 1960er Jahren. 1968 stellte Jugoslawien einen Allzeit-Rekord auf: Beim 1:1 gegen Italien war die erste Elf im Durchschnitt gerade einmal 23 Jahre und 121 Tage alt!

Bei den letzten Endrunden stachen die Belgier hervor: Die Mannschaft der "Roten Teufel", die 2016 im Viertelfinale überraschend an Wales scheiterte, kam durchschnittlich auf 24 Jahre und 242 Tage. Im Gesamtranking ergibt das Platz sieben!

Wer stellte die älteste Startelf bei einer EM?

Drei Mal dürft ihr raten - Italien, Italien und nochmal Italien! In der Squadra Azzurra spielte das Alter noch nie eine Rolle, was vor allem bei der Europameisterschaft 2016 deutlich wurde: In den beiden Gruppenspielen gegen Belgien (2:0) und Schweden (1:0) stellten die Italiener Bestmarken auf.

Im Duell mit den Belgiern war die italienische Startelf im Durchschnitt 31 Jahre und 170 Tage alt, gegen Schweden 31 Jahre und 132 Tage. Bis heute Platz eins und zwei im Ranking! Und auch Rang drei sicherten sich die Azzurri, allerdings schon 2008: Damals war das Team, das beim 0:3 gegen die Niederlande startete, durchschnittlich 31 Jahre und 54 Tage alt.

Erst auf Rang vier kommt Schweden, das - ebenfalls 2008 - gegen Griechenland mit einem Durchschnittsalter von 31 Jahren und vier Tagen loslegte.

Gegen welche Nationen traf Cristiano Ronaldo bei EM-Endrunden am liebsten?

14 Mal hat Superstar Cristiano Ronaldo bei EM-Endrunden ins Schwarze getroffen - gleich mehrere Gegner bekamen die Qualitäten des Portugiesen mehrfach zu spüren. Speziell in Ungarn dürfte allein der Gedanke an den immer noch treffsicheren Routinier Schweißausbrüche auslösen: Gleich vier Mal netzte er gegen die Magyaren.

Gegen Deutschland traf CR7 hingegen nur ein Mal: Bei der verspätet ausgetragenen EM 2020 erzielte der Offensivmann im Gruppenspiel das 1:0 gegen Deutschland. Seine Farben verloren trotzdem mit 2:4.

Mannschaft Tore Ungarn 4 Niederlande 3 Tschechien 2 Frankreich 2 Griechenland 1 Deutschland 1 Wales 1

Welche Referees leiteten die meisten EM-Spiele?

Über Wohl und Wehe entscheiden auch bei Europameisterschaften oftmals die Schiedsrichter. Umso wichtiger ist es, erfahrene Referees bei den Turnierspielen einzusetzen.

Einige Unparteiische durften mehrere EM-Endrunden pfeifen - ganz vorne stehen Cüneyt Cakır aus der Türkei und der Niederländer Björn Kuipers mit jeweils neun geleiteten Begegnungen. Dahinter folgt u.a. der Deutsche Dr. Felix Brych mit acht Einsätzen.

Rang Name Nation Spiele Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Elfmeter 1 Cüneyt Çakır Türkei 9 31 1 0 1 1 Björn Kuipers Niederlande 9 36 0 0 2 3 Anders Frisk Schweden 8 35 0 0 0 3 Dr. Felix Brych Deutschland 8 19 0 0 0 5 Nicola Rizzoli Italien 7 27 0 1 4 5 Damir Skomina Slowenien 7 21 0 0 2

