Rummenigge fragte Pep vor Kompany-Verpflichtung

IMAGO/Spada/LaPresse

Karl-Heinz Rummenigge muss Vincent Kompany erst noch persönlich kennenlernen

Vincent Kompany ist neuer Cheftrainer des FC Bayern. Treiber hinter der Verpflichtung war vor allem der neue Sportvorstand Max Eberl, wie Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Rummenigge nun durchblicken ließ. Er selbst habe sich vor allem beim ehemaligen Münchner Coach Pep Guardiola nach dem jungen Belgier erkundigt.

Karl-Heinz Rummenigge war sich offenbar unsicher, ob Vincent Kompany schon bereit ist für einen Wechsel zum FC Bayern. Daher fragte der langjährige Vorstandsvorsitzende des deutschen Rekordmeisters bei ManCity-Teammanager Pep Guardiola nach. Zwischen 2013 und 2016 arbeitete der Spanier an der Säbener Straße, der Kontakt ist seither nie abgerissen.

"Ich habe Pep Guardiola gefragt, der ihn als Spieler lange hatte. Er sagte, er ist überzeugt, dass er ein spannender Trainer ist", wird "Bild" von Rummenigge zitiert, der bei der KATAG-Cheftagung in Bielefeld zu Gast war: "Man darf nicht vergessen, dass Bayern München relativ offensiven und dominanten Fußball spielt. Diese Philosophie vertritt er."

Der 38-jährige Kompany hatte seine Karriere als Spieler beim belgischen Klub RSC Anderlecht begonnen, ehe er 2006 zum Hamburger SV wechselte. Seinen größten Erfolg hatte der einstige Abwehrmann und 89-fache Nationalspieler Belgiens zwischen 2008 und 2019 bei Manchester City, wo er unter anderem viermal Meister wurde. Drei Jahre lang lernte er damals unter Pep.

FC Bayern: Rummenigge hat Kompany noch nicht kennengelernt

Anschließend kehrte der Belgier nach Anderlecht zurück, wo er zunächst als Spielertrainer und dann als Chefcoach arbeitete. 2022 folgte der Wechsel zum FC Burnley. In seinem Debütjahr gelang ihm der Aufstieg in die Premier League, in der abgelaufenen Saison verpasste er mit dem englischen Klub den Klassenerhalt.

Rummenigge hat den neuen Bayern-Cheftrainer, der in München einen Dreijahresvertrag unterzeichnete, laut eigener Aussage "noch nicht getroffen", wie er auf der Tagung verriet: "Er ist letzte Woche Mittwoch gekommen, da war ich leider nicht im Lande, weil ich in Italien einen Termin hatte."

Eingefädelt wurde die Verpflichtung, die den FC Bayern laut Medienberichten rund 10,5 Millionen Euro kostet, vor allem vom Sportvorstand. "Max Eberl ist von diesem relativ jungen und auch nicht sehr erfahrenen Mann überzeugt", so Rummenigge: "Er vertritt, glaube ich, die richtige Philosophie."