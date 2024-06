Bundeskanzler Scholz besucht EM-Fanzone in München

Peter Kneffel/dpa

Bundeskanzler Olaf Scholz unterhält sich bei seinem Besuch in der Fanzone in München mit Volunteers

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich in München über den Stand der Vorbereitungen für die bevorstehende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland informiert.

Scholz besuchte elf Tage vor Turnierbeginn die Fanzone in München, bevor er zum vorletzten Testspiel der DFB-Auswahl in Nürnberg gegen die Ukraine weiterreiste. Die deutsche Mannschaft eröffnet am 14. Juni in München gegen Schottland die Heim-EM.

"Auch in meinem Kalender steht es: Noch 11 Tage bis zum EM-Anpfiff in München. Es ist großartig zu sehen, wie die vielen Freiwilligen auf die Zeit hinfiebern", schrieb Scholz danach auf der Plattform X und ergänzte: "Wir wünschen uns alle natürlich viel Erfolg für das @dfb_team – aber auch ein großartiges Fußball-Fest für ganz Europa!"

Der 65 Jahre alte SPD-Politiker hatte zuletzt angekündigt, er wolle möglichst viele Spiele sehen: "Übrigens auch mit Bratwurst und Bier im Garten."