Offiziell! VfL Bochum bestätigt neuen Trainer

IMAGO/Grant Hubbs

Peter Zeidler ist der neue Trainer des VfL Bochum

Dank einer irren Aufholjagd im Rückspiel der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf gehört der VfL Bochum auch 2024/25 zum Starterfeld der deutschen Fußball-Bundesliga. Nun ist auch klar, wer den Revierklub an der Seitenlinie betreuen wird. Peter Zeidler verlässt den Schweizer Klub FC St. Gallen und trainiert künftig die Bochumer.

Peter Zeidler wird dem FC St. Gallen nach sechs Jahren den Rücken kehren und künftig den VfL Bochum trainieren. Das gaben die Schweizer am Montag bekannt. Wenig später bestätigte der VfL, dass der 61-Jährige einen Vertrag unterschreiben werde. Über die Ablösemodalitäten habe man "Stillschweigen vereinbart".

"Peter Zeidlers gute Arbeit beim FC St. Gallen 1879 hat schon in der Vergangenheit das Interesse anderer Vereine geweckt. Wir haben immer offen und konstruktiv miteinander kommuniziert und ihm signalisiert, dass der Klub ihm bei einem möglichen Wechsel in eine größere Liga keine Steine in den Weg legen würde. Wir freuen uns für Peter und sind ihm zugleich für seine Verdienste in den vergangenen Jahren zu großem Dank verpflichtet", wird Matthias Hüppi, Verwaltungsratspräsident St. Gallens, auf "fcsg.ch" zitiert.

Wechsel zum VfL Bochum freut St. Gallen

Sportdirektor Roger Stilz ergänzt, dass es alle im Klub freue, dass Zeidler eine Chance in der deutschen Bundesliga erhalte. Dies sei "ein schönes Zeichen für den Klub und den Trainer".

Auch Zeidler kommt zu Wort: "St. Gallen war ein sehr schönes Kapitel in meiner Trainerlaufbahn und ich werde dem Verein, den Spielern, den Mitarbeitenden und den Leuten in der Region immer tief verbunden bleiben. Wir haben in den vergangenen Jahren gemeinsam ein stabiles Fundament errichtet, auf welchem in Zukunft weiter erfolgreich aufgebaut werden kann. Ich bedanke mich bei allen, die mich in den letzten Jahren beim FCSG begleitet haben und wünsche dem ganzen Verein mit seinen herausragenden Fans und seiner einzigartigen Kluborganisation nur das Beste für die Zukunft."

Für Zeidler ist es das erste Engagement in einer Top-5-Liga. Bislang arbeitete der Deutsche unter anderem in der Jugend des VfB Stuttgart, beim VfR Aalen, den Stuttgarter Kickers sowie den französischen Zweitligisten FC Tours und FC Sochaux. Außerdem trainierte Zeidler vor seinem Wechsel zum FC St. Gallen RB Salzburg und den FC Sion.