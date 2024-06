Sancho wendet sich mit emotionaler Botschaft an den BVB

IMAGO/Raffaele Conti/IPA Sport

Jadon Sancho hat sich beim BVB bedankt

2021 verließ Jadon Sancho Borussia Dortmund als eine der heißesten Aktien des europäischen Fußballs, spülte dem BVB 85 Millionen Euro in die Kassen - und konnte bei Manchester United nie an seine Leistungen bei den Borussen anknüpfen. Das Missverständnis gipfelte 2023/24 in einem Streit mit United-Coach Erik ten Hag und in einer Suspendierung, die Sancho Anfang 2024 auf Leihbasis in den Schoß der Dortmunder zurückkehren ließ. Am Ende dieses Engagements hat sich Sancho nun mit emotionalen Worten an die Öffentlichkeit gewandt.

"Was für verrückte sechs Monate beim BVB", wandte sich Sancho am Montag in den Sozialen Medien an seine Follower.

"Wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen, diese Momente machen uns nur stärker! Ich bin so dankbar, dass ich zu so einer tollen Gruppe von Spielern gehöre!", so der 24-Jährige Flügelflitzer, der beim BVB endlich ein langanhaltendes sportliches Tal hinter sich gelassen hat und in 21 Pflichtspielen drei Tore und drei Vorlagen beisteuern konnte.

Das absolute Highlight dürfte allerdings die Teilnahme am Finale der Champions League gewesen sein, das der BVB am Samstag nach einer starken Vorstellung mit 0:2 gegen Real Madrid verloren hats.

Auch auf das Endspiel nimmt Sancho in seinem Post Bezug: "Ich möchte Real Madrid zum Sieg in der Champions League gratulieren. Es hat nicht ganz gereicht, aber wir können sehr stolz auf uns sein. Wir sind eine Familie und diese Momente werden uns nicht brechen! Danke an alle, die gekommen sind, um uns an diesem besonderen Tag zu unterstützen!"

Zudem bedankt sich Sancho bei allen Mitarbeitern des BVB, die ihn in den vergangenen sechs Monaten willkommen geheißen haben und bei "Edin Terzić, Sebastian Kehl und Hans-Joachim Watzke, dass sie an mich geglaubt und mich zurückgebracht haben".

BVB wird "alles versuchen"

Die Mitteilung endet mit einer Botschaft an die Fans: "Und schließlich ein besonderes Dankeschön an die BVB-Fans. Eure Unterstützung ist fantastisch und ich bin euch allen für immer dankbar!"

Die wichtigste Frage bleibt allerdings unbeantwortet: Wo die Zukunft des englischen Ex-Nationalspielers liegt.

Der BVB würde Sancho sehr gerne fest unter Vertrag nehmen oder zumindest erneut leihen. "Wir werden natürlich alles versuchen", erklärte Kehl zuletzt im Gespräch mit der "Sport Bild".

Allerdings dürfte ManUnited den Engländer keinesfalls günstig ziehen lassen. Die Leistungen der vergangenen Monate werden obendrein sicherlich finanzstärkere Konkurrenz auf den Plan gerufen haben.