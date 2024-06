Medien: Schalke dicht vor Verpflichtung von Leipzig-Talent

IMAGO/motivio

Im Fokus des FC Schalke 04: U18-Nationalspieler Aris Bayindir

Dem FC Schalke 04 droht im Sommer der Abgang von Supertalent Assan Ouédraogo. Doch Königsblau will offenbar seinerseits einen vielversprechenden Youngster unter Vertrag nehmen.

Aris Bayindir von Bundesligist RB Leipzig steht dicht vor einem Wechsel zu Zweitligist FC Schalke 04, wie "Sky" vermeldet. Durchaus entscheidend: Der gerade einmal 17-Jährige sei sich mit den Verantwortlichen von S04 bereits über einen Transfer einig.

Einzig die Verhandlungen zwischen den beiden Klubs müssen nun noch zum Ende gebracht werden, heißt es.

Um das Top-Talent nicht einfach ziehen zu lassen, hat RB Leipzig dem TV-Sender zufolge zuletzt eine Vertragsoption gezogen. Dadurch habe sich das Arbeitspapier von Bayindir verlängert. Die Kosten für den FC Schalke 04 könnten sich nun auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag plus Bonuszahlungen belaufen.

Ein Grund für Bayindirs Interesse an einem Wechsel zum Traditionsklub nach Gelsenkirchen dürfte sein, dass dem zentralen Mittelfeldspieler dort eine Perspektive im Profikader winkt. Dass auf Schalke gerne mit jungen, talentierten Spielern gearbeitet wird, hat in der abgelaufenen Saison das Beispiel Assan Ouédraogo gezeigt.

Bayindir bei Hertha BSC und RB Leipzig ausgebildet

Der U17-Nationalspieler kam in 2023/24 zu seinem Profi-Debüt, allein aufgrund von Verletzungen machte Ouédraogo nicht mehr als die 17 Pflichtspiele, die er in der zweiten Bundesliga bestritt. Der gebürtige Mülheimer dürfte Königsblau im Sommer allerdings mittels einer Ausstiegsklausel verlassen, zahlreiche internationale und nationale Topklubs sind hinter dem Mittelfeld-Juwel her.

Aris Bayindir, geboren in Luxemburg, begann seine Fußballerlaufbahn in der Jugendabteilung von Hertha BSC. Im Sommer 2022 zog es ihn nach Leipzig, wo er in der U19 spielte und in 22 Partien der Bundesliga Nord/Nordost auf sechs Tore und fünf Vorlagen kam.

Im vergangenen Mai durfte Bayindir, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, für U18-Nationalmannschaft debütieren.