Hertha BSC trifft offenbar Torwart-Entscheidung

IMAGO/O.Behrendt

Bei Hertha BSC ist die Torwartfrage wohl bereits geklärt

Fußball-Zweitligist Hertha BSC steckt wenige Tage vor dem letzten Saisonspiel bereits mitten in den Vorbereitungen für die nächste Saison. Offenbar haben die Berliner nun eine wegweisende Entscheidung bei der Besetzung des Tors getroffen.

Der 21 Jahre alte Tjark Ernst dürfte auch in der kommenden Zweitliga-Spielzeit von Hertha BSC die Nummer eins im Tor bleiben. Das berichtet "Sport Bild".

Ein klares Indiz: Mit dem Sohn des ehemaligen Bundesliga-Torwarts Thomas Ernst, der einst für Klubs wie Eintracht Frankfurt, den VfL Bochum, den VfB Stuttgart und den 1. FC Kaiserslautern spielte, soll in der Hauptstadt vorzeitig verlängert werden.

Bislang hat der Vertag von Tjark Ernst bei Hertha BSC noch Gültigkeit bis 2026, nachdem er im Sommer 2022 aus der Nachwuchsabteilung des VfL Bochum an die Spree gewechselt war. Sollte er nun die Unterschrift unter einen neuen Vertrag setzen, wäre das ein klares Signal - auch an Marius Gersbeck.

Ernst verdrängt begnadigten Gersbeck im Tor von Hertha BSC

Der 28-Jährige war im vergangenen Sommer als neue Nummer eins vom Karlsruher SC verpflichtet worden. Kurz darauf im Trainingslager in Österreich hatte er nachts das Teamhotel unerlaubt verlassen und einen Mann im Streit schwer verletzt.

Gersbeck hatte sich mit dem Opfer anschließend auf eine Entschädigungszahlung geeinigt, das Strafverfahren vor dem Landgericht in Salzburg wurde nach seinem Schuldgeständnis und einer Diversion, in deren Zuge er 40.000 Euro Strafe zahlte, Ende September eingestellt.

Hertha BSC begnadigte den Profi - trotz zahlreicher Proteste der eigenen Mitglieder. Seinen Stammplatz hatte Gersbeck allerdings an Ernst abtreten müssen, erst in der Rückrunde kam er zu vier Einsätzen, als die neue Nummer eins an einer Beckenverletzung laborierte. In die kommende Saison dürfte Gersbeck, der ebenfalls bis 2026 vertraglich gebunden ist, nun als Stellvertreter des Youngsters gehen.