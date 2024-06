Mislintat scoutet vor Ort: Ex-Bremer beim BVB gehandelt

IMAGO/Gareth Evans/News Images

Der ehemalige Bremer Ilia Gruev soll es auf den Zettel des BVB geschafft haben

Champions-League-Finalist Borussia Dortmund hat zur nächsten Saison mehrere Kader-Baustellen, unter anderem das defensive Mittelfeld soll verstärkt werden. Ein ehemaliger Bremer ist nun offenbar in den Fokus des BVB gerückt.

Ilia Gruev vom englischen Zweitligisten Leeds United hat es nach "Sky"-Angaben auf den Zettel von Borussia Dortmund geschafft. Mehrmals schon sollen BVB-Scouts auf der Insel unterwegs gewesen sein, um den Mittelfeld-Abräumer aus nächster Nähe beobachten zu können.

So war beim Playoff-Finale zwischen Leeds und dem FC Southampton offenbar sogar der neue Technische Direktor des Revierklubs Sven Mislinat zugegen. Der einstige Sportdirektor des VfB Stuttgart arbeitet seit Anfang Mai in der Abteilung Kaderplanung des BVB, zischen 2006 und 2017 war er bei den Schwarz-Gelben schon als Chefscout tätig.

Ob der BVB eine Verpflichtung von Ilia Gruev damit nun zur Chefsache macht, ist unklar. "Bild" berichtet, dass ein Transfer eines Sechsers zur nächsten Saison nicht ganz oben auf der Prioritätenliste steht. Stattdessen soll das Transfer-Budget zunächst für einen Mittelstürmer und dann für einen Innenverteidiger ausgegeben werden. Wenn dann noch finanzielle Mittel übrig sind, könnte auch FC Portos Alan Varela ein Kandidat sein, so das Boulevardblatt.

Auch andere Bundesligisten an Ex-Bremer Gruev interessiert

Ilia Gruev ist Bundesliga-Fans noch aus seiner Zeit beim SV Werder Bremen bekannt. Der Bulgare schaffte an der Weser einst den Sprung vom Jugendspieler zum Profi, in der Bundesliga absolvierte er 33 Spiele. In der 2. Bundesliga kamen 26 Partien hinzu.

Im vergangenen Sommer folgte dann der Wechsel in die zweite englische Liga zu Leeds United, wo er noch bis 2027 unter Vertrag steht. Eine Ausstiegsklausel ist im Vertrag des 24-Jährigen nicht verankert, so "Sky".

Auch andere, nicht näher genannte, Bundesligisten haben den einstigen Bremer dem Bericht zufolge auf dem Radar.