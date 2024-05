Bayern oder doch Bayer? So ist der Stand bei Stanisic

IMAGO/Revierfoto

Josip Stanisic kehrt nach einer überaus erfolgreichen Saison in Leverkusen im Sommer zum FC Bayern zurück

Offiziell gehört Josip Stanisic zum FC Bayern, doch in der aktuellen Saison ist der Abwehrspieler an Bayer Leverkusen ausgeliehen. Weil es bei der Werkself in jeglicher Hinsicht überragend für den Abwehrmann läuft, kamen zuletzt immer wieder Gerüchte darüber auf, Stanisic wolle gar nicht mehr nach München zurück. Nun bringen zwei Berichte etwas mehr Licht ins Dunkel.

Seit Wochen gibt es immer wieder Spekulationen um die Zukunft von Josip Stanisic. Erst am Montag berichtete beispielsweise "Sky", dass eine Rückkehr zum FC Bayern "nicht die erste Option" für die aktuelle Leihgabe des FC Bayern sei. Der kroatische Nationalspieler fühle sich bei Bayer Leverkusen schlicht wohl und würde sein Engagement dort gerne verlängern. Darüber habe er die Klubbosse auch informiert, heißt es.

Doch ganz so leicht ist es wohl nicht. Wie der "kicker" berichtet, ist an den Gerüchten nicht nichts dran, dass Stanisic seinen Wunsch ausgedrückt hätte, bei der Werkself zu bleiben. Es habe keinerlei Statements in dieser Richtung gegeben.

Und: Leverkusen habe zudem bislang auch noch keine Versuche unternommen, Stanisic dauerhaft zu verpflichten.

Laut dem Fachmagazin gibt es allerdings durchaus ein Szenario, in dem sich die Stanisic-Situation ändern könnte. Nämlich dann, falls Thomas Tuchel tatsächlich doch Coach des FC Bayern über den Sommer hinaus bleibt. Eine derartige Idee wird offenbar derzeit diskutiert.

Tuchel war es nämlich, der im letzten Jahr nicht mehr mit dem Verteidiger plante und dafür votierte, ihn auf Leihbasis abzugeben. Bleibt Tuchel also und ändert zudem seine Meinung zu Stanisic nicht, dann könnte das ein Umdenken auslösen. Allerdings schränkt der "kicker" ein, dass es fraglich ist, ob die Münchner Stanisic dann zu einem der aktuell ärgsten Konkurrenten verkaufen würden.

Stanisic hat enge Bindung zum FC Bayern und nach München

Neben dem Fachmagazin berichtete auch "fussball.news" am Dienstag über Stanisic. Laut dem Portal ist eine Rückkehr zum FC Bayern und nach München das große Ziel von Stanisic. Das hat sportliche wie persönliche Gründe. Stanisic, der im Januar Vater wurde, möchte nah an seiner Familie sein und sich zudem fußballerisch dort beweisen, wo er ausgebildet wurde: beim FCB.

Stanisic habe zudem durch seine erfolgreiche Leihe nach Leverkusen viel Respekt innerhalb der Bayern-Mannschaft gesammelt.

Außerdem nennt "fussball.news" die enge Verbindung nach München über seinen Manager Dieter Hoeneß, den Bruder von Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß, als wichtigen Punkt. Demnach soll Stanisic ein wichtiger Eckpfeiler beim Neuaufbau des Rekordmeisters werden.