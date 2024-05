Günther Jauch verkündet weiteren EM-Fahrer

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Pascal Groß (r.) fährt für die Nationalmannschaft zur Fußball-EM 2024

TV-Ikone Günther Jauch hat einen weiteren Spieler verkündet, der im Kader der deutschen Nationalmannschaft für die Fußball-EM 2024 steht: Pascal Groß von Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League.

Ein Video des Moderators veröffentlichte der DFB am Mittwochmorgen via Instagram. "Nun folgt die 500-Euro-Frage. Wer steht im deutschen Kader für die EM: a) Klein b) Groß c) Dick d) Dünn", sagt Jauch in dem Clip und ergänzt: "Leute, das ist 'ne 5-Euro-Frage."

Tatsächlich ist Groß' Nominierung keine Überraschung. Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler war unter Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt bereits festes Mitglied des DFB-Teams und darf sich sogar leise Hoffnungen auf einen Stammplatz machen.

Groß gehört bei Brighton zu den Stamm- und Führungsspielern. 45 Pflichtspiele (fünf Tore, 13 Vorlagen) absolviert er 2023/2024 bislang für seinen Verein. Der gebürtige Mannheimer war 2017 vom FC Ingolstadt nach England gewechselt.

Vor Groß war zuletzt auch die EM-Teilnahme von Robert Andrich (Bayer Leverkusen) durchgesickert. Die Nominierung des 33-Jährigen verkündeten die Brüder Toni und Felix Kroos im gemeinsamen Podcast "Einfach mal luppen".

Nationalmannschaft: Zwölf EM-Fahrer bereits bekannt

"Die Bindung zu ihm ist bekannt, das haben wir besprochen und dass ich das hier sagen darf, ganz offiziell, dass mein guter Freund Robert Andrich, mit dem ich vor ein paar Jahren noch zusammen bei Union gespielt habe, dabei sein darf", sagte Felix Kroos.

Toni Kroos, der ebenfalls fest mit einem EM-Ticket rechnen darf, ergänzte augenzwinkernd: "Vielleicht stelle ich den vor, der mir den Platz weggenommen hat am Ende. Da wird es doch rund am Ende."

Der DFB hatte sich vor dem Heim-Turnier für eine andere Art und Weise der Kaderbekanntgabe entschieden. Ein Teil des Aufgebots wird bereits vor der offiziellen PK mit Nagelsmann am Donnerstagmittag in Berlin über Medien, Influencer oder Fans verkündet. Mit Andrich und Groß sind inzwischen zwölf EM-Fahrer bekannt.