Tuchel-Verbleib? Das kann doch wirklich keiner wollen!

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer - oder doch nicht?

Im Zuge seiner deprimierenden Trainersuche soll der FC Bayern nun doch wieder über einen Verbleib von Thomas Tuchel nachdenken. Das kann doch wirklich keiner wollen, oder? Ein Kommentar!

Erst berichtete "Sky" davon, kurz darauf zog "Bild" nach: Beim FC Bayern wird offenbar über eine 180-Grad-Wende in der Trainerfrage diskutiert.

Die beiden Kapitäne Manuel Neuer und Thomas Müller sollen höchstselbst an ihre Verantwortlichen herangetreten sein, um sich für eine weitere Zusammenarbeit mit Tuchel starkzumachen. Auch Leroy Sané, Harry Kane, Eric Dier und Jamal Musiala sind demnach Unterstützer der Idee.

Sie alle haben leicht reden, schließlich würden sie ihr Gesicht nicht verlieren, wenn die "Lame Duck" Tuchel für den Luftraum über der Allianz Arena doch wieder flugtauglich gemacht werden würde.

Damit beide Seiten überhaupt wieder zusammenfinden können, müsste Tuchel erst einmal über seinen Schatten springen. So pikiert, wie der Fußball-Lehrer auf die öffentliche Kritik von Uli Hoeneß an seiner Talentförderung reagiert hatte, dürfte ein harmonisches Miteinander an der Säbener Straße ohne eine Aussprache (samt Entschuldigung?) der Protagonisten unmöglich sein.

FC Bayern: Stars rühren Werbetrommel für Thomas Tuchel

Zumal der Eindruck entsteht, dass manch ein Bayern-Profi, der momentan die Werbetrommel für Tuchel rührt, in dem kantigen Coach nur das vergleichsweise kleinste Übel sehen könnte. Denn: Mit Julian Nagelsmann, Hansi Flick und weiteren (Ex-)Kandidaten lagen einige Spieler in der Vergangenheit schon über Kreuz.

Planungstechnisch wäre es eine Bankrotterklärung für die Münchner Führung, wenn am Ende tatsächlich nur der Mann übrig bleiben sollte, den man vor knapp drei Monaten nicht mehr wollte.

Zu glauben, dass zwei, drei gute Auftritte in der Champions League ausreichen, um all die Zweifel aus dem Weg zu räumen, die zur Trennung geführt hatten, wäre schlichtweg naiv.

Der FC Bayern benötigt einen Neustart mit frischen Kräften - auch auf der Trainerbank. Tuchel wiederum braucht ein neues Umfeld, in dem er sich besser aufgehoben fühlt. Ein "Weiter so" in München wäre zum Scheitern verdammt.

Heiko Lütkehus