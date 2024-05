BVB plant offenbar große Reus-Geste

IMAGO/Jerry Andre

Marco Reus fiebert dem CL-Finale entgegen

Marco Reus wird im Champions-League-Finale in Wembley das letzte BVB-Pflichtspiel bestreiten. Dort könnte ihm noch eine große Ehre zuteilwerden.

Zum Abschied der Pott? Marco Reus will sich mit einem letzten großen Titel von Borussia Dortmund verabschieden. Das Champions-League-Finale des BVB gegen Real Madrid wird der letzte große Auftritt des Stürmers im BVB-Trikot.

Sein Vertrag bei dem Ruhrpott-Klub läuft aus. Nach zwölf Jahren nimmt er Abschied von Schwarz-Gelb.

Für den 34-Jährigen wäre ein Triumph im Finale der Königsklasse der größte Erfolg seiner Karriere. In seiner Vita stehen bisher zwei DFB-Pokalsiege, eine Meisterschaft gewann er bisher nicht.

Falls der BVB in Wembley gewinnen sollte, könnte es noch eine ganz große Geste für den langjährigen BVB-Star geben.

Wie die "Sport Bild" berichtet, überlege der BVB intern, ob Kapitän Emre Can seinem Teamkollegen den Vortritt lässt. Dann würde Reus den Henkelpott in Empfang nehmen und als Erster in die Londoner Luft stemmen.

Can hatte die BVB-Binde vor dieser Saison von Reus übernommen. Die Beziehung zwischen den beiden gilt als gut.

BVB: Emotionale Wochen für Marco Reus

"Die letzten ein, zwei Wochen waren für mich natürlich sehr emotional. Es ist nicht ganz einfach. Ich habe mir auch ein anderes letztes Auswärtsspiel ausgemalt. Es ist jetzt so, wie es ist. Ich freue mich auf nächste Woche und dann den 1. Juni", erklärte Reus nach der 0:3-Pleite am Sonntag gegen Mainz.

Über das bevorstehende Königsklassen-Finale gegen den spanischen Rekordmeister sagte der gebürtige Dortmunder sichtlich angefasst: "Das letzte Spiel ist ein Champions-League-Finale, etwas Besseres gibt es nicht. Jetzt müssen wir es nur noch am Ende krönen."

"Ich wusste, dass nicht alles für immer ist und dass irgendwann die Zeit kommt, Abschied zu nehmen. Es ist alles okay, ich freue mich, es ist super aufgegangen - jetzt auch mit dem Finale", so der Angreifer, der bisher 119 Bundesliga-Tore für seinen Herzensverein erzielt hat.