Medien: Tuchel beschäftigt sich mit Verbleib

IMAGO/Bernd Feil/M.i.S.

Bleibt Thomas Tuchel am Ende doch über die Saison hinaus Trainer des FC Bayern?

Zu Beginn der Woche sickerte durch, dass der FC Bayern nach den vielen Absagen in den letzten Wochen und Monaten wohl tatsächlich darüber nachdenkt, mit Thomas Tuchel über die Saison hinaus weiterzumachen. Laut einem neuesten Medienbericht ist offenbar auch der Coach nicht abgeneigt. Von Klub-Seite aus gibt es aber eine Einschränkung.

Nachdem unter anderem die bisherigen Kandidaten Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick und zuletzt wohl auch Hansi Flick aus verschiedenen Gründen nicht beim FC Bayern anheuern werden, verdichteten sich in der jüngeren Vergangenheit die Anzeichen, dass die Münchner sich auch mit einem Verbleib von Thomas Tuchel beschäftigen.

Mehrere Profis sollen sich dafür ausgesprochen haben, die einvernehmliche Trennung von dem 50-Jährigen zurückzunehmen und ihn für die kommende Saison im Amt zu bestätigen. Doch was will Tuchel eigentlich?

Nach Informationen der "Süddeutschen Zeitung" denkt der Coach derzeit ernsthaft darüber nach, weiter beim FC Bayern zu bleiben. Genau aus diesem Grund soll er auch beim letzten Heimspiel der Saison am Wochenende nicht mit einem Blumenstrauß bedacht worden sein. Offiziell hieß es hingegen, man habe darauf verzichtet, weil noch Partien anstünden.

So oder so: Noch vor einigen Tagen sei das Szenario eines Tuchel-Verbleibs für die Verantwortlichen im Klub undenkbar gewesen, so die "SZ" weiter. Mittlerweile seien aber die selben Personen umgeschwenkt.

Anders als noch in bei der "Abendzeitung" berichtet, soll es - im Fall der Fälle - keine Gegenstimmen im Aufsichtsrat für eine Weiterbeschäftigung von Tuchel geben, zumindest dann, wenn die Mannschaft, die sportliche Führung rund um Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sowie Tuchel selbst ein klares Signal geben.

FC Bayern schließt gesichtswahrende Variante bei Tuchel aus

Aber: Von Klub-Seite aus gibt es wohl eine Einschränkung. Tuchel soll lediglich seinen im Sommer 2025 auslaufenden Vertrag (nun doch) erfüllen, jedoch keinesfalls ein neues Arbeitspapier erhalten. Diese gesichtswahrende - und für Tuchel vermutlich einzig denkbare - Variante schließen die Bosse aus, heißt es.

Ob Tuchel unter diesen Umständen bleibt, darf bezweifelt werden.