Verwirrung um Bellingham-Sonderzahlungen für den BVB

IMAGO/Jose Breton

Wie viel Extrakohle bringt Jude Bellingham dem BVB ein?

Dass Borussia Dortmund im Zuge des Verkaufs von Jude Bellingham an Real Madrid neben der hohen Grundablöse zahlreiche Möglichkeiten für Bonuszahlungen aushandelte, gilt als gesichert. Die Informationen, wie hoch genau der mögliche Geldregen für den BVB ausfallen könnte, sind jedoch ganz unterschiedlich.

Im vergangenen Sommer wechselte Jude Bellingham von Borussia Dortmund zu Real Madrid und brachte dem BVB damit 103 Millionen Euro ein. Doch das wird nicht alles sein, was der Fußball-Bundesligist für den Bellingham-Transfer bekommt. Zuletzt machten gleich mehrfach Berichte über einen millionenschweren Geldregen für die Dortmunder die Runde.

"Bild" und "Sky" duellierten sich mit Zahlen zu möglichen Nachzahlungen, die in Kürze aufgrund der Erfolge Bellinghams im Real-Trikot anstehen. Der TV-Sender schrieb in seinem Web-Auftritt zuletzt gar über "die Wahrheit" zu den Boni.

Nun aber hat sich "Sport Bild" in die Spekulationen eingeschaltet und für Verwirrung gesorgt. Denn laut dem Sportmagazin fließen deutlich weniger Millionen als angenommen.

Zuletzt hieß es noch, dass der BVB zumindest in finanzieller Hinsicht im Falle einer möglichen Niederlage im Champions-League-Finale Anfang Juni gegen Real Madrid (1.6., 21 Uhr im sport.de-Live-Ticker) nicht traurig sein müsste. Der Grund: Zwar gäbe es als Zweitplatzierter "nur" 15,5 Millionen Euro von der UEFA.

Dafür würden aber rund fünf Millionen Euro extra durch Bellinghams CL-Triumph dazukommen. Diese Summe würde also indirekt die Differenz zur Siegprämie von 20 Millionen Euro ausgleichen.

Bei "Sport Bild" heißt es aber nun plötzlich, dass ein Bellingham/Real-Erfolg im Endspiel lediglich rund 1,5 Millionen Euro an Nachzahlungen einbringt. Umso mehr wird der BVB also nicht nur sportlich, sondern auch finanziell gewillt sein, das Finale für sich zu entscheiden.

BVB: Unterschiede in Zahlen zu Nachzahlungen im Sommer

Gleichzeitig soll es laut "Sport Bild" für Reals Meistertitel in LaLiga rund 5,5 Millionen Euro oben drauf geben. Die große Differenz zwischen der Königsklassen-Extraprämie und der nationalen Titelprämie soll daher rühren, dass die BVB-Bosse den Fokus sicherheitshalber auf die wahrscheinlichere Variante legten.

Insgesamt sollen in diesen Sommer zwischen acht und zehn Millionen Euro an Nachschlägen auf das BVB-Konto kommen durch Bellinghams und/oder Reals Erfolge, so das Magazin.

"Sky" hingegen hatte zuletzt davon berichtet, dass nach der Saison mindestens zehn Millionen Euro Sonderzahlungen fix sind, hinzu kommen können die vom TV-Sender genannten fünf Millionen Euro für einen CL-Sieg des ehemaligen Dortmunders.